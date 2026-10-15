· ΟΦΗ · Ρεν

Ρεν - ΟΦΗ: Με Νικολάου και Νους κόντρα στους Γάλλους οι Κρητικοί

Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την αναμέτρηση με τη Ρεν, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ρεν - ΟΦΗ: Με Νικολάου και Νους κόντρα στους Γάλλους οι Κρητικοί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΟΦΗ γνωστοποίησε την αρχική του ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Ρεν, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Χριστογεώργος, με τους Πούγγουρα, Νικολάου και Κρίσμανιτς στην αμυντική γραμμή. Οι Αθανασίου και Ντίκμαν θα αγωνιστούν ως μπακ-χαφ, οι Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης στο κέντρο και Φούντας, Νους πίσω από τον Κόντρο.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Φούντας, Νους, Κόντρο.

Στον πάγκο: Λίλο, Κατσίκας, Κωστούλας, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Αϊτόρ, Μπόρχα Γκονθάλε, Αποστολάκης, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης, Καινουργιάκης.

Η ενδεκάδα της Ρεν: Σαμπά, Φρανκόφσκι, Κρέσγουελ, Αίτ Μπουντλάλ, Ναγκίντα, Σιμάνσκι, Ρονζίερ, Καμαρά, Μπλας, Λεπόλ, Ταμαρί

COMMENTS
LATEST NEWS
21:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία UEFA: Ο Παναθηναϊκός έστειλε την Ελλάδα στη 10η θέση!

21:49 EUROLEAGUE

LIVE Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν

21:40 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός - Μπόρατς 2-1: Κυριαρχική εμφάνιση και πρεμιέρα με το... δεξί (vids)

21:30 EUROPA LEAGUE

LIVE Ρεν - ΟΦΗ: Η εκτός έδρας δοκιμασία των Κρητικών στη Βρετάνη για το Europa League

21:27 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός - Μπόρατς: Αντίνο «σερβίρει», Κάνγκουα «εκτελεί» και 2-0 οι «πράσινοι» (Video)

21:22 EUROLEAGUE

LIVE Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:18 EUROLEAGUE

LIVE Μιλάνο - Ντουμπάι BC

21:15 EUROPA LEAGUE

LIVE Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» στη Μασσαλία

21:03 EUROLEAGUE

Μπαλτσερόφσκι ενόψει Ολυμπιακού: «Έχουν σπουδαία ομάδα, είναι ένας αγώνας που θέλουμε να κερδίσουμε»

20:52 EUROPA LEAGUE

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για τη σπουδαία αναμέτρηση στο «Βελοντρόμ»

20:47 EUROPA LEAGUE

Ρεν - ΟΦΗ: Με Νικολάου και Νους κόντρα στους Γάλλους οι Κρητικοί

20:32 EUROLEAGUE

LIVE Φενέρμπαχτσε - Παρτιζάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας