Ρεν - ΟΦΗ: Με Νικολάου και Νους κόντρα στους Γάλλους οι Κρητικοί

Ο ΟΦΗ γνωστοποίησε την αρχική του ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Ρεν, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Χριστογεώργος, με τους Πούγγουρα, Νικολάου και Κρίσμανιτς στην αμυντική γραμμή. Οι Αθανασίου και Ντίκμαν θα αγωνιστούν ως μπακ-χαφ, οι Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης στο κέντρο και Φούντας, Νους πίσω από τον Κόντρο.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Φούντας, Νους, Κόντρο.

Στον πάγκο: Λίλο, Κατσίκας, Κωστούλας, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Αϊτόρ, Μπόρχα Γκονθάλε, Αποστολάκης, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης, Καινουργιάκης.

Η ενδεκάδα της Ρεν: Σαμπά, Φρανκόφσκι, Κρέσγουελ, Αίτ Μπουντλάλ, Ναγκίντα, Σιμάνσκι, Ρονζίερ, Καμαρά, Μπλας, Λεπόλ, Ταμαρί