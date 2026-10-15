Ελλάδα-Λιθουανία 79-75: Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών έκλεισε θέση στον τελικό με ανατροπή!

Μεγάλη νίκη και σπουδαία πρόκριση για την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδας, η οποία επικράτησε της Λιθουανίας με 79-75 στον ημιτελικό του Final Four του 10ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών, που διεξάγεται στη Ραφήνα.

Ελλάδα-Λιθουανία 79-75: Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών έκλεισε θέση στον τελικό με ανατροπή!
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Σε έναν συναρπαστικό αγώνα, η ελληνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα, ψυχικά αποθέματα και αποφασιστικότητα, καταφέρνοντας να ανατρέψει μια δύσκολη κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με δέκα πόντους στο ημίχρονο (35-45), επέστρεψε δυναμικά στο δεύτερο μέρος και με εξαιρετική εμφάνιση στις δυο περιόδους έφτασε σε μια σπουδαία νίκη.

Η Ελλάδα ανέβασε την απόδοσή της στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας τη διαφορά, και ολοκλήρωσε την ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο, παίρνοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό!

Την αναμέτρηση παρακολούθησαν φίλαθλοι και μαθητές σχολείων του Δήμου Ραφήνας, οι οποίοι γέμισαν το κλειστό γυμναστήριο και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα, στηρίζοντας με ενθουσιασμό την προσπάθεια των Ελλήνων διεθνών.

Στον τελικό της Παρασκευής (16/10, 12:30) η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδας θα αναμετρηθεί με το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, τη Γερμανία, με στόχο τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-19, 35-45, 62-65, 79-75.
ΕΛΛΑΔΑ (Καλαντωνέας): Παπαδόπουλος 14 (2/4 τριπ.), Χωματάς 3 (1/1 τριπ.), Ντακούλιας 21 (4/15 τριπ.), Μαλιάρας, Αναγνωστόπουλος, Γεωργοπαπαδάκος 10 (2/5 τριπ.), Μαχαιριανάκης, Κανέλλης 5 (1/5 τριπ.), Βαρσαμούλης 1, Κατσαρέας 8, Μαλούκος 17 (8 ριμπ., 5 ασίστ), Καλαντωνέας.
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κρικσιοκάιτις): Σεπάουσκας 24 (6/18 τριπ.), Σούρπλις 4, Βαλαντίνας 4, Βαρνάγκιρις 5 (1/1 τριπ.), Ντεβέικις, Κόσους 3, Βερούγκα 5 (1/1 τριπ.), Ριμέικις 9 (1/4 τριπ.), Κουλεβίτσιους 19 (1/4 τριπ.), Ρουτκάουσκας 2, Βάινα.

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