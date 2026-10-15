Παπανικολάου για Ντόρσεϊ: «Είναι κομμάτι της ομάδας, ανεξάρτητα από όσα έγιναν»

Ο Κώστας Παπανικολάου τοποθετήθηκε για τα όσα συνέβησαν με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, αναφέρθηκε στην ιστορική ανατροπή του Ολυμπιακού απέναντι στη Βαλένθια κι έδωσε το σύνθημα ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα, την Παρασκευή (16/10, 21:30), στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο αρμόδιος για να σχολιάσει την κατάσταση με τον συμπαίκτη του, υπογραμμίζοντας πως ο Ντόρσεϊ παραμένει μέλος της ομάδας.

Παράλληλα, στάθηκε στα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μεγάλη νίκη στη Βαλένθια και στην ανάγκη ο Ολυμπιακός να παρουσιάζει καλύτερο πρόσωπο από το ξεκίνημα των αγώνων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Παπανικολάου

Για τον Ντόρσεϊ: «Δεν νομίζω πως είμαι αρμόδιος να σχολιάσω την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή ο Τάιλερ είναι κομμάτι του συνόλου, ασχέτως του τι έγινε χθες. Υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι να κρίνουν μέσα στην ομάδα τις καταστάσεις. Μας ενδιαφέρει να δουλέψουμε και να προετοιμαστούμε για τον αγώνα αύριο και να πάρουμε άλλη μία νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την εικόνα με τη Βαλένθια: «Είναι πολύ χρήσιμο μάθημα για εμάς και τα δύο κομμάτια του παιχνιδιού στη Βαλένθια, το πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ευκαιρία να δούμε και να καταλάβουμε πώς πρέπει να μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι, πόσο μάλλον στη φετινή EuroLeague, που όλες οι ομάδες έχουν κάνει step up. Είναι πρόβλημα να ξεκινάμε έτσι τα ματς και δεν είναι μόνο το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά το πρώτο ημίχρονο».

Για το τι τους είπε στα αποδυτήρια ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο ημίχρονο: «Κάποια πράγματα που λέγονται στα αποδυτήρια είναι για να μένουν εκεί. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ο καθένας να νιώθει την ευθύνη να βγάλει εγωισμό και ανταγωνιστικότητα για να κερδίσει ένα τέτοιο παιχνίδι», σημείωσε.

Για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα: «Είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν. Θέλουμε να δούμε πώς θα φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε μέσα από προβλήματα, παρά να ασχοληθούμε με τον αντίπαλο που έχουμε μπροστά μας. Σίγουρα το ζητούμενο είναι η νίκη και το σκάουτινγκ θα μας βοηθήσει, αλλά το σημαντικότερο είναι τι θα βγάλουμε στο παρκέ».

Για τα δυνατά σημεία της Μπαρτσελόνα: «Η Μπαρτσελόνα στηρίζεται στα γκαρντ της και στον ρυθμό που της δίνουν στο ματς, οπότε η συγκέντρωση σε κομμάτια στο αμυντικό τρανζίσιον, το πικ εν ρολ και το ένας εναντίον ενός είναι βασικά για το αυριανό ματς»

Τέλος, ο Παπανικολάου αποκάλυψε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού θα παρακολουθήσουν όλοι μαζί την ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου στην αναμέτρησή της στη Μασσαλία, λέγοντας ότι: «Θα δουλέψουμε στο σκάουτινγκ και το βράδυ όλοι μαζί θα πάμε να δούμε τον Θρύλο μέσα στη Μασσαλία».