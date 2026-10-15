Ολυμπιακός για την κλήση ΔΕΑΒ σε Αλγουαθίλ: «Υποκινούμενη δίωξη, δεν προκάλεσε καμία βία η ανάρτηση»

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ολυμπιακού για την απόφαση της ΔΕΑΒ να καλέσει σε ακρόαση την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ και τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ για τα όσα έγιναν στο πρόσφατο ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η θέση των Πειραιωτών είναι ξεκάθαρη προς το θέμα, σχολιάζοντας πως η κλήση του προπονητή τους είναι απαράδεκτη, στηλιτεύοντας μάλιστα το γεγονός ότι ανακοινώθηκε σε ημέρα που η ομάδα αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αντιμετωπίζοντας τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» (15/10, 22:00).

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» υπογράμμισαν πως ο Ισπανός τεχνικός δημοσίευσε απλώς μια πραγματική αγωνιστική εικόνα αποτυπωμένη σε κορεό, η οποία δεν περιείχε καμία υβριστική λέξη ούτε προκάλεσε την παραμικρή βία, ενώ σημείωσαν ότι οι αρχές του αγώνα δεν ζήτησαν ποτέ την απομάκρυνσή της.

Τέλος, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός υποστηρίζουν ανοιχτά πως πρόκειται για μια ξεκάθαρα υποκινούμενη δίωξη που συντηρήθηκε τεχνητά από την πλευρά του Παναθηναϊκού.