ΛεΝτέι για Παναθηναϊκό: «Ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της EuroLeague, να είμαστε συγκεντρωμένοι»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Ζακ ΛεΝτέι μίλησε ενόψει της αναμέτρησης, αναγνωρίζοντας τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής της ομάδας του απέναντι στους «πράσινους». Ο Αμερικανός φόργουορντ στάθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους πιο δύσκολους στη διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του ΛεΝτέι:

«Αντιδράσαμε μετά από την ήττα από τη Βαλένθια με μια νίκη στο ισραηλινό πρωτάθλημα και στη συνέχεια, απέναντι στην Μπεσίκτας στην Ευρωλίγκα. Τώρα, ερχόμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει να προσφέρει αυτή η διοργάνωση. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά και θα δώσουμε τον καλύτερό εαυτό μας».