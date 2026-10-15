· ΑΕΚ · Ρεάλ Μαδρίτης

Έξαλλος ο Ζοσέ Μουρίνιο με… φόντο το ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: «Αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου αθώο»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το πρόγραμμα της Ρεάλ, η οποία θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου και τρεις ημέρες αργότερα θα παίξει στην έδρα της Βαλένθια για τη LaLiga.

Έξαλλος ο Ζοσέ Μουρίνιο με… φόντο το ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: «Αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου αθώο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η νίκη της Ρεάλ με 4-3 επί της Ρόμα στο «Ολίμπικο» δεν ήταν το μοναδικό θέμα που απασχόλησε τον Πορτογάλο τεχνικό.

Ο Μουρίνιο εξέφρασε τα παράπονά του για το απαιτητικό πρόγραμμα της ομάδας του, με φόντο και την επικείμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου, η Ρεάλ καλείται να δώσει τέσσερα διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Το σερί αρχίζει με το ντέρμπι απέναντι στην Μπαρτσελόνα και συνεχίζεται με την αναμέτρηση κόντρα στη Ρασίνγκ Σανταντέρ.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Μουρίνιο θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου στις 4 Νοεμβρίου (19:45) θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Η σειρά των εκτός έδρας αγώνων θα ολοκληρωθεί στις 7 Νοεμβρίου, με την αναμέτρηση απέναντι στη Βαλένθια στο «Μεστάγια».

Αυτό που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πορτογάλου είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και σε εκείνο με τη Βαλένθια μεσολαβούν μόλις τρεις ημέρες, καθώς η αναμέτρηση στην έδρα της δεύτερης έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Ο «Special One» δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, αφήνοντας αιχμές για τον προγραμματισμό των αγώνων, αλλά και για την απόφαση της ισπανικής τεχνικής επιτροπής διαιτησίας (CTA) σχετικά με την τιμωρία του Βινίσιους.

Οι δηλώσεις του Ζοσέ Μουρίνιο

«Η τεχνική επιτροπή διαιτησίας της Ισπανίας (CTA) μάς κήρυξε μόλις πόλεμο, ανακοινώνοντας την τιμωρία του Βινίσιους ακριβώς πριν από το ματς με τη Ρόμα; Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι δείχνει έλλειψη σεβασμού. Παίζουμε στην Αθήνα Τετάρτη βράδυ, θα επιστρέψουμε στη Μαδρίτη γύρω στις 5 το πρωί και μετά μας βάζουν να παίξουμε Σάββατο στη Βαλένθια. Αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου αθώο. Δεν δέχομαι τις συνηθισμένες δικαιολογίες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είμαι πολύ μεγάλος στο ποδόσφαιρο για να πιστέψω κάτι τέτοιο. Τέρμα οι δικαιολογίες. Δεν είμαστε ανόητοι. Θα κάνω τα πάντα για να ανοίξω τα μάτια του κόσμου».

COMMENTS
LATEST NEWS
20:14 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η κορυφαία επιλογή των GMs του NBA στη θέση «4»

20:13 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός - Μπόρατς: Ο Ντέσερς βάζει τους «πράσινους» σε θέση οδηγού (Video)

20:04 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός - Μπόρατς: Ο Ταμπόρδα χάνει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ (Video)

20:04 EUROLEAGUE

Παπανικολάου για Ντόρσεϊ: «Είναι κομμάτι της ομάδας, ανεξάρτητα από όσα έγιναν»

19:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέος... χαμός με Ινφαντίνο: Ζήτησε συγγνώμη για το σχέδιο του Μουντιάλ - Παραμένουν οι αντιδράσεις

19:26 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Πάνω από όλα είναι η ομάδα - Θα ασχοληθώ με τους παίκτες που είναι εδώ»

19:23 EUROLEAGUE

ΛεΝτέι για Παναθηναϊκό: «Ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της EuroLeague, να είμαστε συγκεντρωμένοι»

19:14 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός για την κλήση ΔΕΑΒ σε Αλγουαθίλ: «Υποκινούμενη δίωξη, δεν προκάλεσε καμία βία η ανάρτηση»

19:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα-Λιθουανία 79-75: Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών έκλεισε θέση στον τελικό με ανατροπή!

19:00 CONFERENCE LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός - Μπόρατς Μπάνια Λούκα: Η πρεμιέρα του «τριφυλλιού» στο Conference League

18:36 CHAMPIONS LEAGUE

Έξαλλος ο Ζοσέ Μουρίνιο με… φόντο το ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: «Αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου αθώο»

18:33 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Ντέσερς η ενδεκάδα με Μπόρατς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας