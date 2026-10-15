Έξαλλος ο Ζοσέ Μουρίνιο με… φόντο το ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: «Αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου αθώο»

Η νίκη της Ρεάλ με 4-3 επί της Ρόμα στο «Ολίμπικο» δεν ήταν το μοναδικό θέμα που απασχόλησε τον Πορτογάλο τεχνικό.

Ο Μουρίνιο εξέφρασε τα παράπονά του για το απαιτητικό πρόγραμμα της ομάδας του, με φόντο και την επικείμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου, η Ρεάλ καλείται να δώσει τέσσερα διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Το σερί αρχίζει με το ντέρμπι απέναντι στην Μπαρτσελόνα και συνεχίζεται με την αναμέτρηση κόντρα στη Ρασίνγκ Σανταντέρ.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Μουρίνιο θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου στις 4 Νοεμβρίου (19:45) θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Η σειρά των εκτός έδρας αγώνων θα ολοκληρωθεί στις 7 Νοεμβρίου, με την αναμέτρηση απέναντι στη Βαλένθια στο «Μεστάγια».

Αυτό που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πορτογάλου είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και σε εκείνο με τη Βαλένθια μεσολαβούν μόλις τρεις ημέρες, καθώς η αναμέτρηση στην έδρα της δεύτερης έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Ο «Special One» δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, αφήνοντας αιχμές για τον προγραμματισμό των αγώνων, αλλά και για την απόφαση της ισπανικής τεχνικής επιτροπής διαιτησίας (CTA) σχετικά με την τιμωρία του Βινίσιους.

Οι δηλώσεις του Ζοσέ Μουρίνιο

«Η τεχνική επιτροπή διαιτησίας της Ισπανίας (CTA) μάς κήρυξε μόλις πόλεμο, ανακοινώνοντας την τιμωρία του Βινίσιους ακριβώς πριν από το ματς με τη Ρόμα; Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι δείχνει έλλειψη σεβασμού. Παίζουμε στην Αθήνα Τετάρτη βράδυ, θα επιστρέψουμε στη Μαδρίτη γύρω στις 5 το πρωί και μετά μας βάζουν να παίξουμε Σάββατο στη Βαλένθια. Αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου αθώο. Δεν δέχομαι τις συνηθισμένες δικαιολογίες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είμαι πολύ μεγάλος στο ποδόσφαιρο για να πιστέψω κάτι τέτοιο. Τέρμα οι δικαιολογίες. Δεν είμαστε ανόητοι. Θα κάνω τα πάντα για να ανοίξω τα μάτια του κόσμου».