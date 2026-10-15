Παναθηναϊκός: Με Ντέσερς η ενδεκάδα με Μπόρατς

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς (19:45) στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστικη της League Phase του Conference League.

Λίγο πριν από τη σέντρα ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τις αρχικές επιλογές του, με τον Δανό τεχνικό να προχωρά σε αλλαγές στην ενδεκάδα για το παιχνίδι με τους Βόσνιους.

Συγκεκριμένα κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Πένια και στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά οι Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλος.Στα χαφ θα παίξουν οι Καμαρά, Κάνγκουα και Ουναϊ, ενώ στα «φτερά» οι Αντίνο και Ταμπόρδα. Μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Ντέσερς.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ουναΐ, Αντίνο, Ταμπόρδα, Ντέσερς.

Στον πάγκο: Κότσαρης, Γείτονας, Τσάπρας, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Τσιριβέγια, Λούζα, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ.

Μπόρατς (Βίνκο Μαρίνοβιτς): Γιούρκας, Τσιπέτιτς, Μέγιερς, Σανίτσανιν, Ερέρα, Γιόγιτς, Ρογκούλιτς, Ογκρίνετς, Χίρος, Γιούριτσιτς, Σάβιτς.