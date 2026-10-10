Άρσεναλ - Λιντς 2-1: Ζορίστηκε αλλά κέρδισε χωρίς Τζόλη και «πάτησε» κορυφή

Με νίκη επέστρεψε μετά την διακοπή των Εθνικών ομάδων στις υποχρεώσεις της στην Premier League η Άρσεναλ, που κατάφερε να κερδίσει με 2-1 εντός έδρας τη Λιντς, που για μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης της έβαλε δύσκολα.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα αγωνίστηκε χωρίς τον Χρήστο Τζόλη ο οποίος υπέστη θλάση και αποχώρησε στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Ολλανδία, με τον Νονι Μαντουέκε να παίρνει τη θέση του. Η Λιντς κατάφερε να προηγηθεί στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου με τον Τζάστιν (55΄) έχοντας χάσει ήδη αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο.

Ωστόσο οι «Κανονιέρηδες» μετά και την τριπλή αλλαγή του Αρτέτα κατάφερε να γυρίσει το ματς αρχικά με γκολ του Καλαφιόρι (62') και οκτώ λεπτά αργότερα ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Μπρούνο Γκιμαράες που είχε περάσει στο παιχνίδι λίγο νωρίτερα.

Με την νίκη της η Άρσεναλ έφτασε τους 15 βαθμούς σε 6 αναμετρήσεις και «έπιασε» στην κορυφή την Μάντσεστερ Σίτι που αντιμετωπίζει την Κυριακή (11/10) στο Άνφιλντ τη Λίβερπουλ.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γουάιτ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούις-Σκέλι, Σάκα, Έντεγκαρντ, Μαντουέκε, Χάβερτς

ΛΙΝΤΣ: Τράφορντ, Τζάστιν, Ελβέντι, Μουχαμέροβιτς, Μπογκλ, Αμπαντού, Τανάκα, Γκούντμουντσον, Σταχ, Οκαφόρ, Κάλβερτ-Λιούιν