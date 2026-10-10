AEK: Με τις κλασσικές απουσίες η δωδεκάδα με Άρη

Στη Θεσσαλονίκη δοκιμάζεται η ΑΕΚ για πρώτη φορά εκτός έδρας στη φετινή σεζόν, αντιμετωπίζοντας τον Άρη στο «Nick Galis Hall».

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να διευρύνει το νικηφόρο ξεκίνημά της στην GBL, απέναντι σε έναν αντίπαλο με ποιότητα και βάθος στο ρόστερ.

Ο Σέρβος αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητη τη δωδεκάδα σε σχέση με την τελευταία αναμέτρηση της Ένωσης, κόντρα στη Βίλπας. Έτσι, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ούτε στην εξάδα των ξένων που έχει στη διάθεσή του.

Εκτός παραμένουν οι Ντέρικ Γουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ, οι οποίοι δεν βρίσκονται στα πλάνα του Σέρβου τεχνικού για το παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς.

Η δωδεκάδα της ΑΕΚ

Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσιβελης, λαρεντζακης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.