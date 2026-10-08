Αυτή είναι η ποινή στον Γκράνιτ Τζάκα για το πλαστό πιστοποιητικό

Ο Ελβετός ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε την ποινή που του επιβλήθηκε.

Αυτή είναι η ποινή στον Γκράνιτ Τζάκα για το πλαστό πιστοποιητικό
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Την ποινή που του επιβλήθηκε για την υπόθεση του πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά του Covid-19 γνωστοποίησε ο Γκρανίτ Τσάκα, λίγες ημέρες μετά την παρουσία του ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Ο αρχηγός της Σάντερλαντ ενημέρωσε μέσω των social media πως το δικαστήριο του επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 160.794 ευρώ για την πλαστογράφηση του εγγράφου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ποινή είναι με αναστολή, καθώς προβλέπεται να ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που ο 34χρονος μέσος διαπράξει νέο αδίκημα μέσα στην επόμενη διετία.

Ο έμπειρος Ελβετός διεθνής είχε παραδεχθεί τον περασμένο μήνα ότι διέθετε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού, εξηγώντας πως εκείνη την περίοδο αισθανόταν ιδιαίτερα ανήσυχος σχετικά με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ελβετία, ενώ αρχικά υπήρχαν εκτιμήσεις ακόμη και για ιδιαίτερα αυστηρή τιμωρία, με το ενδεχόμενο ποινής φυλάκισης έως και πέντε ετών να βρίσκεται στο τραπέζι.

Παράλληλα, η Ελβετική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ο ίδιος ο Τσάκα είχαν αποφασίσει πριν από μερικές εβδομάδες να μην συμμετάσχει ο ποδοσφαιριστής στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας στο συγκεκριμένο «παράθυρο» του Nations League, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

Με την εκκρεμότητα πλέον να έχει διευθετηθεί, ο αρχηγός της Ελβετίας αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

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