Φωτογραφία με άρωμα Παναθηναϊκού: Συνάντηση Σισέ - Καραγκούνη μετά από πολλά χρόνια

Πολύ όμορφες αναμνήσεις ξύπνησε στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο Τζιμπρίλ Σισέ στα social media μαζί με τον Γιώργο Καραγκούνη.

Οι δύο τους βρέθηκαν με αφορμή το επετειακό παιχνίδι προς τιμήν της καριέρας του Ρομπέρ Πιρές που πραγματοποιήθηκε στο Μετς της Γαλλίας.

Ο Πιρές στην ξεχωριστή βραδιά που διοργάνωσε στο «Stade Saint-Symphorien» παρευρέθηκαν πολλοί πρώην συμπαίκτες και θρύλοι του ποδοσφαίρου που έχουν συνδεθεί με την καριέρα του Γάλλου, όπως οι Τιερί Ανρί, Πατρίκ Βιεϊρά, Σαμουέλ Ετό, Φρανκ Ριμπερί και Τζιμπρίλ Σισέ

Δείτε την πολύ όμορφη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Σισέ: