· Παναθηναϊκός

Φωτογραφία με άρωμα Παναθηναϊκού: Συνάντηση Σισέ - Καραγκούνη μετά από πολλά χρόνια

Μια φωτογραφία, χιλιάδες αναμνήσεις... 

Φωτογραφία με άρωμα Παναθηναϊκού: Συνάντηση Σισέ - Καραγκούνη μετά από πολλά χρόνια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολύ όμορφες αναμνήσεις ξύπνησε στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο Τζιμπρίλ Σισέ στα social media μαζί με τον Γιώργο Καραγκούνη.

Οι δύο τους βρέθηκαν με αφορμή το επετειακό παιχνίδι προς τιμήν της καριέρας του Ρομπέρ Πιρές που πραγματοποιήθηκε στο Μετς της Γαλλίας.

Ο Πιρές στην ξεχωριστή βραδιά που διοργάνωσε στο «Stade Saint-Symphorien» παρευρέθηκαν πολλοί πρώην συμπαίκτες και θρύλοι του ποδοσφαίρου που έχουν συνδεθεί με την καριέρα του Γάλλου, όπως οι Τιερί Ανρί, Πατρίκ Βιεϊρά, Σαμουέλ Ετό, Φρανκ Ριμπερί και Τζιμπρίλ Σισέ

Δείτε την πολύ όμορφη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Σισέ:

Cisse - Karagounis
COMMENTS
LATEST NEWS
15:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Ανανέωσε μέχρι το 2030 ο Αρτέτα και έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος - Το ηγεμονικό συμβόλαιο

15:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φωτογραφία με άρωμα Παναθηναϊκού: Συνάντηση Σισέ - Καραγκούνη μετά από πολλά χρόνια

15:05 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός Aktor: Οι λήψεις του Κέντρικ Ναν από την media day

14:50 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Φρανσίσκο κέρδισε τον διαγωνισμό τριπόντων από το κέντρο μέσω...VAR

14:27 EUROLEAGUE

Γκραντ: «Έχουμε μια μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρμπαχτσε - Ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε»

14:09 MVP

Πόσο fit πρέπει να είσαι για να θεωρείσαι ελκυστικός σωματικά;

14:07 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Έτοιμοι Φαλ κι Ρογκαβόπουλος για Φενέρ - Εκτός ο Χουάντσο

13:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υπόκλιση Μπαρτσελόνα στον Μέσι: «Έκανες τη φανέλα της Αργεντινής ακόμα πιο εμβληματική»

13:54 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Έτοιμοι Φαλ και Ρογκαβόπουλος - Δεν θα είναι η δυσκολότερη πρόκληση για φέτος»

13:43 ΜΠΑΣΚΕΤ

Βόμβα στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ: Η Μονακό κήρυξε και επίσημα πτώχευση

13:40 STORIES

Το ΜΠΙΦ S2 EP3: Το "αντίο" του Μέσι, οι δηλώσεις Ζοτς από το T-Center και όλα τα νέα ημέρας

13:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Τζιοβάνι Λεόνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας