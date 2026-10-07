Γκραντ: «Έχουμε μια μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρμπαχτσε - Ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε»

Στην ποιότητα της Φενέρμπαχτσε και τη δυσκολία της αυριανής αναμέτρησης στάθηκε ο Τζέριαν Γκραντ σε δηλώσεις του 

Ηλίας Λαλιώτης

Γκραντ: «Έχουμε μια μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρμπαχτσε - Ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε»
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (08/10, 21:15) στο Telekom Center Athens τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της EuroLeague με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει ξεκινήσει ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση έχοντας κάνει το απόλυτο 3/3.

O Τζέριαν Γκραντ ενόψει του ματς με τη Φενέρμπαχτσε στάθηκε στην δυσκολία της αυριανής αναμέτρησης και στην ποιότητα των Τούρκων, ενώ έκανε λόγο για μια «μικρή αντιπαλότητα» που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Για το αν είναι η πιο δύσκολη πρόκληση για τον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα: «Ναι. Είναι ομάδα που πάει στο F4 τα τελευταία χρόνια, τους αντιμετωπίσαμε στο F4 μερικές φορές. Ξέρουμε πόσο μεγάλο ματς είναι».

https://www.instagram.com/p/DeMStvAuoIK/

Για το τι πρέπει να προσέξουν: «Ξέρουμε πως παίζουμε με αλλαγές στην άμυνα, πρέπει να επιτεθούμε στην αλλαγή. Να παίξουμε το παιχνίδι μας και να μείνουμε συγκεντρωμένοι».

Για τα όσα έγιναν με τον Μπόλντγουιν πέρσι: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναμετρηθεί στο F4, είχαμε μάχες εδώ και στην Πόλη. Ξέρουμε τι ματς θα είναι, είναι σαν μία μικρή αντιπαλότητα. Είναι πολύ καλή ομάδα, είμαστε πολύ καλή ομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει».

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