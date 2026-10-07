Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Φρανσίσκο κέρδισε τον διαγωνισμό τριπόντων από το κέντρο μέσω...VAR

Νικητής του καθιερωμένου πλέον διαγωνισμού τριπόντων από το κέντρο του glass floor του Telekom Center Athens αναδείχθηκε μέσω... VAR ο Σιλβέν Φρανσίσκο.

Αρχικά ευστόχησε ο Ντίνος Μήτογλου, ωστόσο ο Έλληνας ψηλός πατούσε τη γραμμή και αφού οι συμπαίκτες του ζήτησαν αστειευόμενοι να δουν το βίντεο, αποδείχθηκε πως πράγματι είχε υποπέσει σε... παράβαση.

Ο Φρανσίσκο δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία και μόλις ήρθε η σειρά του σκόραρε για να κερδίσει αυτόν τον άτυπο διαγωνισμό των παικτών του Παναθηναϊκού.

Δείτε το όμορφο στιγμιότυπο: