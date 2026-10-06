Nations League: Νίκη στο φινάλε για την Ισπανία με ντοπιέτα Μερίνο - Ο Κέιν «οδηγεί» την Αγγλία

Μεγάλες νίκες, ρεκόρ και σπουδαίες προκρίσεις περιελάμβανε το... μενού της βραδιάς στο Nations League.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο Σπλιτ, η Ισπανία η «Ρόχα» έκανε την ανατροπή και με δύο γκολ του Μερίνο, επικράτησε με 2-1 και επέκτεινε της Κροατίας, συνεχίζοντας το μυθικό αήττητο σερί της στα 42 παιχνίδια. Με το αποτέλεσμα αυτό έφτασε τους 12 βαθμούς και εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Έτοιμη για πρόκριση στους «8» είναι και η Αγγλία, η οποία επιβλήθηκε άνετα με 3-0 της Τσεχίας. Η βραδιά ανήκε εξ ολοκλήρου στον Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε τις 125 συμμετοχές πιάνοντας τον θρυλικό Πίτερ Σίλτον στην κορυφή της σχετικής λίστας, γιορτάζοντάς το με δύο γκολ που τον έφεραν στα 91 συνολικά με το εθνόσημο.

Με τον Φρόιλερ του Ολυμπιακού στη σύνθεσή της, η Ελβετία επιβλήθηκε με 3-0 των Σκοπίων στη Λουκέρνη, κάνοντας το «4 στα 4» στον όμιλό της και εξασφαλίζοντας και τυπικά την άνοδό της στη League A.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του Nations League:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλλία-Βέλγιο 4-1

(77' Ντουέ, 81' Σερκί, 88', 90'+1 Ολίσε - 35' Λουκεμπάκιο)

Ιταλία-Τουρκία 3-1

(26' Σκαμάκα, 64' Καλαφιόρι, 87' Φρ. Εσπόζιτο - 61' Σιμσίρ)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ολλανδία-Σερβία 2-1

(39΄ Κόοπμαϊνερς, 72΄ Ζίρκζεε - 35΄ Τσβέτκοβιτς)

Ελλάδα-Γερμανία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Κροατία-Ισπανία 1-2

Αγγλία-Τσεχία 3-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1

(38΄ Κανσέλο - 36΄ Άγερ)

Ουαλία-Δανία 0-1

(73΄πεν. Χόιλουντ)

LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελβετία-Σκόπια 3-0

Σκωτία-Σλοβενία 1-2

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2

(83' Γιάρεμτσουκ - 52' Τοτ, 85' Τσίνγκερ)

Β.Ιρλανδία-Γεωργία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο-Αυστρία 1-1

(70' Ασλάνι - 85' Λανγκ)

Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1

(39΄πεν. Πάροτ - 47΄ Πέρετζ)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρουμανία-Σουηδία 0-1

(13' Γιόκερες)

Βοσνία-Πολωνία 1-0

(84' πέν. Μπάσιτς)

LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία-Σαν Μαρίνο 2-1

Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κύπρος-Λετονία 2-1

(71' Κωστή, 90'+4 Έντουαρντς - 57' Ντασκέβικς)

Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν-Νησιά Φερόε 2-2

Μολδαβία-Σλοβακία 0-4

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2

Εσθονία-Ισλανδία 0-0

LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάλτα-Ανδόρα 1-0

(49' Τέουμα)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0

(25' Καϊμπουλάεφ)

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