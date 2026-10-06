Superbet League 2: Ορίστηκε η εξ αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β' με την Athens Kallithea

Την ημερομηνία διεξαγωγής του εξ αναβολής αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β’ και την Athens Kallithea, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Superbet League 2, ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί εν τέλει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 14:45, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ. Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι είχε αναβληθεί κατόπιν αιτήματος των «ερυθρολεύκων» λόγω των υποχρεώσεων των διεθνών ποδοσφαιριστών τους με την Εθνική Ελπίδων.

Στη βαθμολογία, η Athens Kallithea βρίσκεται στην 4η θέση με 9 βαθμούς σε τέσσερις αγώνες, ενώ ο Ολυμπιακός Β’ καταλαμβάνει την 11η θέση συγκεντρώνοντας 4 βαθμούς.

Η ανακοίνωση:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εξ’αναβολής αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ATHENS KALLITHEA FC της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPERBET LEAGUE 2 2026-27, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14/10/26 στο Π.Κ ΡΕΝΤΗ στις 14:45 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».