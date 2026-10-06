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Superbet League 2: Ορίστηκε η εξ αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β' με την Athens Kallithea

Με ανακοίνωσή της, η Superbet League 2 γνωστοποίησε πως η εξ αναβολής αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β' και την Athens Kallithea έχει οριστεί για τις 14 Οκτωβρίου στις 14:45 στο Προπονητικό Κέντρο του Ρέντη.

Superbet League 2: Ορίστηκε η εξ αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β' με την Athens Kallithea
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Την ημερομηνία διεξαγωγής του εξ αναβολής αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β’ και την Athens Kallithea, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Superbet League 2, ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί εν τέλει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 14:45, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ. Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι είχε αναβληθεί κατόπιν αιτήματος των «ερυθρολεύκων» λόγω των υποχρεώσεων των διεθνών ποδοσφαιριστών τους με την Εθνική Ελπίδων.

Στη βαθμολογία, η Athens Kallithea βρίσκεται στην 4η θέση με 9 βαθμούς σε τέσσερις αγώνες, ενώ ο Ολυμπιακός Β’ καταλαμβάνει την 11η θέση συγκεντρώνοντας 4 βαθμούς.

Η ανακοίνωση:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εξ’αναβολής αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ATHENS KALLITHEA FC της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPERBET LEAGUE 2 2026-27, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14/10/26 στο Π.Κ ΡΕΝΤΗ στις 14:45 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».

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