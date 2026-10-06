EuroCup: Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη επί της Μπόσνα

Ο ΠΑΟΚ πέρασε δια πυρός και σιδήρου από την έδρα της Μπόσνα Σαράγεβο, διπλασιάζοντας, έστω και δύσκολα τις νίκες του στο φετινό EuroCup.

Το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι τα... χρειάστηκε απέναντι στους μαχητικούς Βόσνιους, όμως πήρε αυτό που ήθελε στο τέλος και έκανε το απόλυτο στη διοργάνωση.

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