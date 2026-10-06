EuroCup: Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη επί της Μπόσνα
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup, μετά τη δύσκολη επικράτηση του «Δικεφάλου» επί της Μπόσνα στη Βοσνία.
Ο ΠΑΟΚ πέρασε δια πυρός και σιδήρου από την έδρα της Μπόσνα Σαράγεβο, διπλασιάζοντας, έστω και δύσκολα τις νίκες του στο φετινό EuroCup.
Το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι τα... χρειάστηκε απέναντι στους μαχητικούς Βόσνιους, όμως πήρε αυτό που ήθελε στο τέλος και έκανε το απόλυτο στη διοργάνωση.