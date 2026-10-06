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Ανόβερο - Ολυμπιακός 10-17: Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του Champions League

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τη φάση των ομίλων του Champions League 2026/27, επικρατώντας εκτός έδρας στο Ανόβερο με 17-10.

Ανόβερο - Ολυμπιακός 10-17: Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του Champions League
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Με το δεξί μπήκε ο Ολυμπιακός στη φάση των ομίλων του Champions League της σεζόν 2026/27, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 17-10 στο Ανόβερο.

Πρώτοι σκόρερ για την ομάδα του Ολυμπιακού ήταν οι Αλαφραγκής, Φουντούλης και Ανγκιάλ, οι οποίοι σημείωσαν από τρία γκολ. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και το ντεμπούτο του Σεμίρ Σπάχιτς με το σκουφάκι του Ολυμπιακού, με τον νέο «ερυθρόλευκο» να πετυχαίνει μάλιστα και το πρώτο του γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Μάνου Ζερδεβά κάτω από τα δοκάρια, με τον διεθνή τερματοφύλακα να πραγματοποιεί σημαντικές αποκρούσεις και να συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση του προβαδίσματος του Ολυμπιακού.

Η επόμενη υποχρέωση των Πειραιωτών είναι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου απέναντι στον ΠΑΟΚ, για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League. Στο Champions League, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί ξανά την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, υποδεχόμενος τη Γιαντράν Νόβι.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 4-4, 1-2, 2-6.

Ανόβερο (Αλεξάνταρ Ράντοβιτς): Σπιτάνκ, Μακάν 2, Σίπερ 2, Λάνγκιεβιτς, Κουέπερς, Τσίρου 1, Μπάσιτς 2, Μπούχα, Μπόζιτς, Βούγιοβιτς, Φαν Ντεν Μπουργκ, Γκάνσεν 2, Μπένκε, Βουκίτσεβιτς 1.

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιάλ 3, Αλαμάνος, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας 2, Σπάχιτς 1, Αλαφραγκής 3, Λόντσαρ 1, Χαρκόφ, Δήμου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος.

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