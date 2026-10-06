Ολυμπιακοί Αγώνες 2036: Οι επτά υποψήφιες χώρες για τη φιλοξενία της διοργάνωσης

Η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι στο «κάδρο» βρίσκονται η Γερμανία, η Τουρκία, η Νότια Κορέα, η Ουγγαρία, το Κατάρ, η Ινδία και η Νότια Αφρική.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2036: Οι επτά υποψήφιες χώρες για τη φιλοξενία της διοργάνωσης
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Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη φιλοξενία των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, με επτά χώρες να έχουν μέχρι στιγμής εκφράσει επίσημα την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν τη διοργάνωση.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη (06/10) ότι στο «κάδρο» βρίσκονται η Γερμανία, η Τουρκία, η Νότια Κορέα, η Ουγγαρία, το Κατάρ, η Ινδία και η Νότια Αφρική. Οι ενδιαφερόμενες χώρες έχουν περιθώριο έως τις 31 Οκτωβρίου προκειμένου να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους.

Ο νικητής της διαδικασίας θα διαδεχθεί το Μπρίσμπεϊν, το οποίο θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032, ενώ η επιλογή της διοργανώτριας πόλης για το 2036 αναμένεται να γίνει το 2029.

Το ιδιαίτερα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα και το υψηλό κόστος μιας ολυμπιακής υποψηφιότητας, περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια για νέες συμμετοχές. Ως εκ τούτου, οι επτά χώρες που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον θεωρούνται αυτή τη στιγμή οι βασικές διεκδικήτριες για την 36η Ολυμπιάδα.

Η ΔΟΕ θα προχωρήσει τα επόμενα χρόνια σε λεπτομερή αξιολόγηση των φακέλων, προτού ληφθεί η τελική απόφαση το 2029.

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