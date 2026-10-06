Serie A: Τέσσερις ομάδες «παλεύουν» για την υπογραφή του Κιέζα

Με ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ η Λίβερπουλ θα ήταν διατεθειμένη να αφήσει τον Κιέζα να αποχωρήσει τον Ιανουάριο 

Serie A: Τέσσερις ομάδες «παλεύουν» για την υπογραφή του Κιέζα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αντονι Ιραόλα δεν υπολογίζει τον Φεντερίκο Κιέζα και τον Ιανουάριο ο Ιταλός επιθετικός αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα του.

Εχοντας ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στις δύο πρώτες του σεζόν στη Λίβερπουλ υπό τον Άρνε Σλοτ, ο 28χρονος εξτρέμ θέλησε να πείσει τον νέο κόουτς της αγγλικής ομάδας, αλλά ο Βάσκος δεν τον έχει στα πλάνα του και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο εκτιμάται πως θα επιστρέψει στο ιταλικό πρωτάθλημα, με τέσσερις ομάδες να έχουν ήδη προσεγγίσει τον ατζέντη του.

Η ιστοσελίδα «Calciomercato» υποστηρίζει πως Ιντερ, Μίλαν, Λάτσιο και Αταλάντα έχουν ήδη προσεγγίσει τον μάνατζερ του. Ο Κιέζα έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ μέχρι τον Ιούνιο του 2028, αλλά μ' ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ η διοίκηση των «κόκκινων» θα δεχθεί να τον παραχωρήσει τον χειμώνα.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίθανη γκάφα του Λαφόν: Έπιασε τη μπάλα εκτός περιοχής - Βίντεο

12:43 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Τετέι, ανεβάζει ρυθμούς ο Ταμπόρδα

12:37 MVP

Μήπως οι άντρες το παρακάνουμε με τον αυνανισμό;

12:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σπανούλης: «Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση»

12:09 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Κόπηκε ξανά ο Μάγερ από την Εθνική Κροατίας και επιστρέφει Ελλάδα

12:04 SUPER LEAGUE

Super League: Επιστρέφει με ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

11:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιδιοκτήτης, επιχειρηματίας και παίκτης: Ο Μέσι έχει μεγάλα σχέδια για το τέλος της καριέρας του

11:23 BET ON

“Κερκίδα Giant Heart - Μια θέση για όλους”: η νέα πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς της Novibet

11:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές μάχες των ΠΑΟΚ, Περιστερίου, Ηρακλή και Μυκόνου

11:10 MVP

Καλή η Εθνική Ανδρών, αλλά μήπως να μην ξεχνάμε την Ελπίδων;

10:52 BET ON

Αγγλία-Τσεχία και Κροατία-Ισπανία με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Τέσσερις ομάδες «παλεύουν» για την υπογραφή του Κιέζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας