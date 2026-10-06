O Βάλτερ Σεντένο επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα και, όπως ήταν φυσικό, επέστρεψε και στις αναμνήσεις του από το πέρασμα του στην ΑΕΚ .

Ο Κοσταρικανός πρώην μεσοεπιθετικός επισκέφθηκε τη Νέα Φιλαδέλφεια και ξεναγήθηκε στους χώρους της Allwyn Arena και στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ, και θυμήθηκε με νοσταλγία τη σεζόν 2002/03, όταν φόρεσε τα «κιτρινόμαυρα» μαζί με τον συμπατριώτη του Μαουρίσιο Ράιτ.

Στο βίντεο του ΑΕΚ TV μιλάει για εκείνη την εποχή, θυμάται την ομάδα του και το παλιό γήπεδο και κάνει ειδική αναφορά στα γκολ που είχε πετύχει στο Champions League στο Σαντιάγο Μπερναμπέου με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στο Ολίμπικο με τη Ρόμα.