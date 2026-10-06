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Παυλίδης: «Ανταποκριθήκαμε όπως έπρεπε - Δεν τελειώσαμε εδώ, πάμε Ελλαδάρα»

Το μήνυμα του αρχηγού της Εθνικής και ο απολογισμός του για την πορεία της Ελλάδας στο Nations League 

Παυλίδης: «Ανταποκριθήκαμε όπως έπρεπε - Δεν τελειώσαμε εδώ, πάμε Ελλαδάρα»
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Το δικό του μήνυμα έπειτα από την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Εθνικής μας για το Nations League σε αυτή τη διακοπή των Εθνικών ομάδων έστειλε ο αρχηγός της «Γαλανόλευκης», Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο επιθετικός της Μπενφίκα με στόρι του στο Instagram αποχαιρέτησε την Εθνική ομάδα και έδωσε το «σύνθημα» για τα μέσα Νοεμβρίου που είναι η επόμενη συγκέντρωση των διεθνών για την κρίσιμη συνέχεια του Nations League που διακυβεύεται η πρόκρισή μας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

«Τέσσερις απαιτητικοί αγώνες αλλά ανταποκριθήκαμε όπως έπρεπε. Ευχαριστούμε όσους γέμισαν τα γήπεδα αλλά και όσους ταξίδεψαν για να βρεθούν δίπλα μας. Η στήριξή σας είναι μοναδική! Δεν τελειώσαμε εδώ. Τα λέμε ξανά τον Νοέμβριο! Πάμε, Ελλαδάρα», έγραψε ο αρχηγός της ομάδας.

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