Παυλίδης: «Ανταποκριθήκαμε όπως έπρεπε - Δεν τελειώσαμε εδώ, πάμε Ελλαδάρα»

Το δικό του μήνυμα έπειτα από την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Εθνικής μας για το Nations League σε αυτή τη διακοπή των Εθνικών ομάδων έστειλε ο αρχηγός της «Γαλανόλευκης», Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο επιθετικός της Μπενφίκα με στόρι του στο Instagram αποχαιρέτησε την Εθνική ομάδα και έδωσε το «σύνθημα» για τα μέσα Νοεμβρίου που είναι η επόμενη συγκέντρωση των διεθνών για την κρίσιμη συνέχεια του Nations League που διακυβεύεται η πρόκρισή μας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

«Τέσσερις απαιτητικοί αγώνες αλλά ανταποκριθήκαμε όπως έπρεπε. Ευχαριστούμε όσους γέμισαν τα γήπεδα αλλά και όσους ταξίδεψαν για να βρεθούν δίπλα μας. Η στήριξή σας είναι μοναδική! Δεν τελειώσαμε εδώ. Τα λέμε ξανά τον Νοέμβριο! Πάμε, Ελλαδάρα», έγραψε ο αρχηγός της ομάδας.