Η πολυβραβευμένη κωμωδία «Όλα...Λάθος» επιστρέφει στο θέατρο Αθήνα

Η πολυβραβευμένη κωμωδία «Όλα...Λάθος» επιστρέφει στο θέατρο Αθήνα
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Μετά από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο sold out παραστάσεων στην Αθήνα στο θέατρο Αθηνά, στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης και στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κολοσσαίον, η ξεκαρδιστική κωμωδία «ΟΛΑ… ΛΑΘΟΣ!» των Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields, που έχει κατακτήσει τα βραβεία και τους κριτικούς σε Ευρώπη και Αμερική, έρχεται και πάλι να «σαρώσει» το κοινό της Αθήνας.

Το έργο έχει μεταφραστεί ήδη σε 30 γλώσσες και έχει παιχτεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ενώ ανεβαίνει για συνεχόμενες θεατρικές σεζόν στο Λονδίνο, από το 2012 και στο Broadway, από το 2017.

Ένα έργο, έξι φιλόδοξοι ηθοποιοί, δυο φιλότιμοι τεχνικοί και μια πρεμιέρα που πρέπει να πραγματοποιηθεί με επιτυχία.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες τους, η τύχη φαίνεται να μην είναι με το μέρος τους και οι απρόβλεπτες καταστάσεις διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας μία σειρά από ανατρεπτικές, τραγελαφικές και απολαυστικά λάθος καταστάσεις.

Απίστευτες στιγμές γέλιου, συγκρούσεις και απροσδόκητες εξελίξεις θα καθηλώσουν τους θεατές από την αρχή ως το τέλος. Μια κωμωδία όπου τα πάντα πηγαίνουν στραβά, αλλάαυτό το «λάθος» είναι τελικά που την κάνει ανεπανάληπτη.

Σε αυτή την παράσταση, θα πάνε όλα… λάθος, εκτός από τις απολαυστικές στιγμές που θα ζήσει το θεατρικό κοινό, το φετινό χειμώνα, στο θέατρο Αθηνά.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ (αλφαβητικά)

Χάρης Ασημακόπουλος, Γιάννης Βασιλώττος, Τζερόμ Καλούτα, Απόστολος Καμιτσάκης,Μαρίλια Μητρούση, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Ελευθερία Μπενοβία, Γεράσιμος Παπικινός

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Απόδοση – σκηνοθεσία: Θέμις ΜαρσέλλουΣκηνικά: Μαρία ΦιλίππουΚοστούμια: Παναγιώτα ΚοκκορούΦωτισμοί: Μελίνα ΜάσχαΜουσική επιμέλεια: Ιάσονας ΓουάστωρΒοηθός σκηνοθέτη- Επιμέλεια Κίνησης: Θοδωρής ΓιαννόπουλοςΦωτογραφίες: Πάνος ΓιαννακόπουλοςΣχεδιασμός αφίσας: Θοδωρής Λαλάγκας

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