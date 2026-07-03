Στη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ ο Θανάσης Τριανταφύλλου

Ο Θανάσης Τριανταφύλλου έμεινε ελεύθερος από τον Βόλο και αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό, αποδεχόμενος την πρόταση της Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ για συμβόλαιο τριών ετών.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο 23χρονος αμυντικός κατέγραψε 14 συμμετοχές στη Stoiximan Super League και ακόμη τέσσερις στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025/26 στην πέμπτη θέση του κροατικού πρωταθλήματος και ενισχύει το ρόστερ της με την απόκτηση του Έλληνα αμυντικού, ο οποίος θα επιδιώξει να καθιερωθεί στο νέο περιβάλλον και να πραγματοποιήσει το πρώτο του βήμα εκτός Ελλάδας.