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«Στο στόχαστρο της Κόμο ο Τσάλομπα»

Η Κόμο θέλει να κάνει δικό της τον Τρέβο Τσάλομπα της Τσέλσι.

«Στο στόχαστρο της Κόμο ο Τσάλομπα»
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Η Κόμο συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, έχοντας ως στόχο να δημιουργήσει ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό σύνολο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο προπονητής της ομάδας, Σέσκ Φάμπρεγας, επιθυμεί την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής και έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Τρέβο Τσάλομπα της Τσέλσι.

Οι Λονδρέζοι εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης του 26χρονου κεντρικού αμυντικού, ωστόσο έχουν θέσει την τιμή του κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά της, η Κόμο έχει καταθέσει πρόταση που φτάνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μέχρι στιγμής δεν ικανοποιεί την Τσέλσι.

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