Μέσα σε θλίψη και οδύνη το τελευταίο «αντίο» στον Τάκη Γκώνια

Συγγενείς, φίλοι, πρώην συμπαίκτες και συνεργάτες, όπως και απλός κόσμος, βρέθηκαν στη Λιβαδειά για να αποχαιρετήσουν τον Τάκη Γκώνια.

Μέσα σε θλίψη και οδύνη το τελευταίο «αντίο» στον Τάκη Γκώνια
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Το τελευταίο «αντίο» στον Τάκη Γκώνια είπαν το μεσημέρι της Πέμπτης (25/06) στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς, φίλοι και συγγενείς.

Η είδηση του θανάτου του, σε ηλικία 54 ετών, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, σκόρπισε θλίψη και οδύνη στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Συγγενείς, φίλοι, πρώην συμπαίκτες και άνθρωποι που τον γνώριζαν βρέθηκαν στη Λιβαδειά για να αποχαιρετήσουν τον γκώνια, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Λεβαδειακό, Ηρακλή, Πανηλειακό, Πανιώνιο, αλλά και στο εξωτερικό με τις Σπόρτινγκ Χιχόν, Μεσίνα και Κροτόνε.

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