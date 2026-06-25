Σε δημοπρασία η πιο διάσημη μπάλα στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

Η θρυλική «Adidas Azteca» που χρησιμοποιήθηκε στις 22/6/1986 στον προημιτελικό του Μουντιάλ του Μεξικού, ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία, πρόκειται να δημοπρατηθεί με τιμή εκκίνησης τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Heritage Auctions.

Με αυτήν ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε δύο γκολ που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία. Αρχικά αυτό με το... «χέρι του Θεού» και μετά «το γκολ του αιώνα» κατά το οποίο πέρασε όλη την άμυνα της Αγγλίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή αντίστοιχη με τα 9,2 εκατομμύρια δολάρια που καταβλήθηκαν το 2022 για τη φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα στον ίδιο αγώνα. Ο Μάικ Προβενζάλε, ειδικός δημοπρασιών της Heritage, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν συγκρίσιμα παραδείγματα που να μπορούν να προβλέψουν την τελική αξία της.

«Πρόκειται για ένα πραγματικά μοναδικό αντικείμενο. Αναμφισβήτητα είναι το σημαντικότερο ποδοσφαιρικό κειμήλιο που υπάρχει», δήλωσε στο Reuters.

Η μπάλα ανήκε αρχικά στον Τυνήσιο διαιτητή του αγώνα εκείνου, Αλί Μπιν Νάσερ, ο οποίος την είχε εκχωρήσει για πλειστηριασμό το 2022. Η τιμή που «έπιασε» ήταν 3,6 εκατ. δολάρια. Ο πλειοδότης, του οποίου το όνομα δεν έγινε γνωστό, έκρινε προφανώς ότι η αξία της θα έχει εκτοξευτεί και αποφάσισε ότι ήταν η κατάλληλη ώρα για να αποδώσει η επένδυσή του.

Τους λόγους τους εξηγεί ο Προβενζάλε. Παρότι στην αγορά αθλητικών συλλεκτικών ειδών κυριαρχούσαν παραδοσιακά τα αμερικανικά αθλήματα — μπάσκετ, μπέιζμπολ, αμερικανικό ποδόσφαιρο και χόκεϊ επί πάγου — ο Προβενζάλε σημείωσε ότι το ενδιαφέρον για τα ποδοσφαιρικά συλλεκτικά αντικείμενα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έξι με επτά χρόνια.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η εκρηκτική άνοδος των σύγχρονων συλλεκτικών αντικειμένων, ιδιαίτερα των συλλεκτικών καρτών, οι οποίες πλέον φτάνουν σε «απίστευτα υψηλές αξίες» όταν απεικονίζουν παγκόσμιους αστέρες όπως ο ο Μέσι, ο Ρονάλντο και ο Εμπαπέ.

Σύμφωνα με τον Προβενζάλε, μεγάλες διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο λειτουργούν ως καταλύτες για την αγορά, καθώς οι επιδόσεις των ποδοσφαιριστών επηρεάζουν άμεσα τις αποτιμήσεις των συλλεκτικών αντικειμένων.

«Έχουμε αυτή τη στιγμή σε δημοπρασία κάρτες του Μέσι. Το βράδυ που πέτυχε χατ-τρικ, η αξία τους εκτοξεύτηκε. Τώρα, η αγορά θα περιμένει να δει τι θα συμβεί στη φάση των "32" και ποιοι παίκτες θα προχωρήσουν πιο μακριά στη διοργάνωση. Η αγορά έχει ήδη αποφανθεί για τον Μέσι, τον Ρονάλντο και τον Εμπαπέ. Το ενδιαφέρον θα στραφεί σε εκείνους που θα χτίσουν το όνομά τους τις επόμενες εβδομάδες».