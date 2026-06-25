Άρσεναλ: Ανακοίνωσε τον Χινκαπιέ

Στην Άρσεναλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Πιέρο Χινκαπιέ, με τους Πρωταθλητές Αγγλίας να ξοδεύουν 35 εκατομμύρια λίρες και να αποκτούν με μόνιμη μετγραφή τον αμυντικό από το Εκουαδόρ.

Οι ιθύνοντες της ομάδας έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι με την παρουσία του 24χρονου στην περίοδο που πέρασε ως δανεικός στην ομάδα, και με δική τους απόφαση, προχώρησαν στην μόνιμη αγορά του από τη Λεβερκούζεν.

Το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε θα έχει ισχύ μέχρι το 2031. Μ ετη φανέλα της Άρσεναλ τη φετινή σεζόν κατέγραψε συνολικά 39 συμμετοχές με απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ.