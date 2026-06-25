Παναθηναϊκός: Το βίντεο με τα εντυπωσιακά τελειώματα και τις σπουδαίες επεμβάσεις στην Ολλανδία

Με πρωινή προπόνηση στο Άπελντοορν συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην ανάπτυξη παιχνιδιού από την άμυνα (build up) και στα τελειώματα.

Οι «πράσινοι» ανέβασαν βίντεο από την τελευταία άσκηση, όπου υπήρξαν ορισμένες εντυπωσιακές επεμβάσεις, αλλά και πολύ καλά τελειώματα από τους παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή το πρωί.