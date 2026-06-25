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BasketNews: «Κλείνει στη Φενέρμπαχτσε ο Λάρκιν»

Στην Φενέρμπαχτσε αναμένεται να συνεχίσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την καριέρα του ο Σέιν Λάρκιν, με τον Αμερικανό να αποχωρεί από την Αναντολού Εφές μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια.

BasketNews: «Κλείνει στη Φενέρμπαχτσε ο Λάρκιν»
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Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στη σύγχρονη ιστορία της EuroLeague ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, ο Σέιν Λάρκιν αναμένεται να αποχωρήσει από την Αναντολού Εφές μετά από οκτώ χρόνια, έχοντας έρθει σε οριστική συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε.

Μόνο τα τυπικά πλέον απομένουν για την οριστικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και παρότι ο Λάρκιν δεσμέυεται με συμβόλαιο έως το 2028 με την Εφές, ο Αμερικανός γκαρντ θα πληρώσει από την τσέπη του περίπου 400.000 δολάρια ως buy-out στην τουρκική ομάδα προκειμένου να «βγει» από το συμβόλαιό του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Αναντολού Εφές, ο Λάρκιν άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του και αναγέννησε όλο τον οργανισμό, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση back-to-back τίτλων EuroLeague το 2021 και το 2022.

Τη φετινή σεζόν στην EuroLeague, μέτρησε κατά μέσο όρο 15,3 πόντους, 4,2 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ σε 30,4 λεπτά συμμετοχής, με το ποσοστό του στα σουτ εντός πεδιάς να φτάνει το 56,3%.

Στο παλμαρέ του ξεχωρίζουν η παρουσία του στην Καλύτερη Πεντάδα της EuroLeague το 2022 και στη Δεύτερη Καλύτερη Πεντάδα το 2021. Το 2020 κατέκτησε το βραβείο «Αλφόνσο Φορντ» ως πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, ενώ πρόσφατα συμπεριλήφθηκε και στην ομάδα των 25 κορυφαίων παικτών (All-25 Team) της σύγχρονης ιστορίας της EuroLeague.

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