Κύπελλο Ελλάδας: Η ημερομηνία και η έδρα του τελικού

Τη νέα προκύρηξη του Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026-27 ψήφισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα από τη νέα σεζόν, ο θεσμός του Κυπέλλου θα διεξαχθεί με 16 αντί για 20 ομάδες, ενώ παράλληλα τίθεται σε ισχύ ο κανόνας για την υποχρεωτική παρουσία δύο νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα, με την προϋπόθεση να είναι γεννημένοι από το 2004 και έπειτα.

Γνωστή παράλληλα έγινε και η ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού όσο και το γήπεδο.

Ο τελικός επιστρέφει μετά από ένα χρόνο στο ΟΑΚΑ, με το παιχνίδι να διεξάγεται το Σάββατο 22 Μαΐου 2027.