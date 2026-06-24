Την Πέμπτη 25/6 θα τελεστεί η κηδεία του Τάκη Γκώνια

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα τελεστεί η κηδεία του Τάκη Γκώνια, ο οποίος «έφυγε» σήμερα (24/06) από τη ζώη.

Την Πέμπτη 25/6 θα τελεστεί η κηδεία του Τάκη Γκώνια
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Σε ηλικία 54 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Τάκης Γκώνιας, σκορπίζοντας θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ΠΑΕ Λεβαδειακός με επίσημη ανακοίνωσή της, προκαλώντας συγκίνηση στην ποδοσφαιρική κοινότητα.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου, στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδειάς.

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