Την Πέμπτη 25/6 θα τελεστεί η κηδεία του Τάκη Γκώνια

Σε ηλικία 54 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Τάκης Γκώνιας, σκορπίζοντας θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ΠΑΕ Λεβαδειακός με επίσημη ανακοίνωσή της, προκαλώντας συγκίνηση στην ποδοσφαιρική κοινότητα.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου, στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδειάς.