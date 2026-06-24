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«Βόμβα» από Κωνσταντέλια: Έθεσε εαυτόν εκτός Εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της! (pic)

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η ανακοίνωση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

«Βόμβα» από Κωνσταντέλια: Έθεσε εαυτόν εκτός Εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της! (pic)
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Σοκ προκάλεσε η ανακοίνωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος γνωστοποίησε την απόφασή του να αποσυρθεί από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας το προσεχές διάστημα.

Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ επέλεξε να επικοινωνήσει την απόφασή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθαρίζοντας πως η επιλογή του δεν σχετίζεται με αγωνιστικά ζητήματα ή με τη σχέση του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις και οι νέες συνθήκες στην προσωπική του ζωή έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του.

Η ανάρτηση του Κωνσταντέλια

«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή την στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μία προσωπική απόφασή μου.

Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση.

Γιάννης Κωνσταντέλιας».

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