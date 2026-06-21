«Ετοιμάζει δεύτερη πρόταση για τον Ντιομαντέ η Λίβερπουλ»

Έτοιμη να τινάξει την μπάνκα στον αέρα για τον Γιαν Ντιομάντε μοιάζει η Λίβερπουλ, με την ομάδα του Μέρσεισαϊντ, μετά το... άκυρο στην πρόταση των 100 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λειψία, να ετοιμάζουν δεύτερη βελτιωμένη πρόταση προς την πλευρά της γερμανικής ομάδας προκειμένουν να φέρουν στο «Άνφιλντ» το αστέρι της Ακτής Ελεφαντοστού.

Οι Γερμανοί από την πλευρά τους καταβάλλουν προσπάθειες για να κρατήσουν τον παίκτη στο ρόστερ τους για ακόμη μία σεζόν, ωστόσο το ποσό αρχίζει να αυξάνεται επικίνδυνα, με τη Λίβερπουλ να μην... κολλάει αυτή τη στιγμή σε οποιοδήποτε ποσό.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η νέα κίνηση από την ομάδα του Άντονι Ιραόλα αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, με σκοπό να κλειδώσει το deal.

Σημαντικό όπλο στην προσπάθεια της Λίβερπουλ αποτελεί και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, με τον 19χρονο εξτρέμ να έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του να αποχωρήσει και να κάνει το μεγάλο βήμα για την Premier League, αδιαφορώντας για τις πιέσεις της Λειψίας να ανανεώσουν τη συνεργασία τους.