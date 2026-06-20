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Λειψία: «Άκυρο» στη Λίβερπουλ για Ντιομαντέ - Οι απαιτήσεις των Γερμανών

Η Λειψία απέρριψε την πρόταση ύψους 100 εκατ. ευρώ της Λίβερπουλ για τον Γιαν Ντιομαντέ και ζητάει τουλάχιστον 120 εκατ. σύμφωνα με την «Bild».

Λειψία: «Άκυρο» στη Λίβερπουλ για Ντιομαντέ - Οι απαιτήσεις των Γερμανών
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Ο Γιαν Ντιομαντέ έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Οι επιδόσεις του 19χρονου εξτρέμ από την Ακτή Ελεφαντοστού έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Bild», η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Λίβερπουλ, Fenway Sports Group, έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τις προοπτικές του ποδοσφαιριστή.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι «Reds» κατέθεσαν επίσημη πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στη Λειψία, ωστόσο η γερμανική ομάδα απάντησε αρνητικά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθεται να συζητήσει την παραχώρησή του για ποσό χαμηλότερο των 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να παίζει και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή, καθώς σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Ντιομαντέ ονειρεύεται να αγωνιστεί με τη φανέλα της Λίβερπουλ, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις τελικές εξελίξεις.

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