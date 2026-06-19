Δύσκολη κλήρωση για την Εθνική Γυναικών: Με Αγγλία στον 1ο γύρο των playoffs του Μουντιάλ

Τον αντίπαλό της για τον πρώτο γύρο των προκριματικών του Μουντιάλ έμαθε η Εθνική Γυναικών.

Συγκεκριμένα η Ελλάδα θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αγγλία σε διπλούς αγώνες, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η αντίπαλος της Εθνικής κατέκτησε τα δύο τελευταία EURO Γυναικών, το 2022 (το Ευρωπαϊκό του 2021 που διεξήχθη με έναν χρόνο καθυστέρηση λόγω covid) και το 2025, ενώ ήταν φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023. Βρίσκεται στο no 4 της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, ενώ η Ελλάδα κατέχει την 59η θέση.

Η Αγγλία είναι παραδοσιακά μία από τις πιο ισχυρές ομάδες στον κόσμο και η εθνική της ομάδα διαθέτει σπουδαίες ποδοσφαιρίστριες, πιο γνωστές από τις οποίες είναι οι έμπειρες αμυντικοί Λέα Γουΐλιαμσον (αρχηγός) και Λούσι Μπρονζ, η Κίρα Γουόλς, από τις καλύτερες μέσους στον κόσμο και οι επιθετικοί Λόρεν Τζέιμς, Αλίσια Ρούσο, Λόρεν Χεμπ.

Οι ακριβείς ημερομηνίες των δύο αγώνων θα ανακοινωθούν από την UEFA τις προσεχείς ημέρες.

Η νικήτρια του ζευγαριού της Ελλάδας με την Αγγλία θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο των play offs την ομάδα που θα προκριθεί από τις αναμετρήσεις της Σλοβακίας με την Ουκρανία. Οι αγώνες του 2ου γύρου θα διεξαχθούν το διάστημα 26 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου.