Ίπσουιτς: Ψηλά στη λίστα των υποψηφίων για τη θέση του προπονητή ο Σόλσκιερ

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από την Μπεσίκτας, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για επιστροφή στους πάγκους, με πιθανότερο προορισμό την Premier League.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BBC», η Ίπσουιτς εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 53χρονου Νορβηγού τεχνικού, ο οποίος συγκαταλέγεται στους βασικούς υποψηφίους για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η Ίπσουιτς εξασφάλισε την επιστροφή της στην Premier League τον περασμένο Μάιο, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική σεζόν στη Championship, όπου τερμάτισε στη δεύτερη θέση και πήρε απευθείας το εισιτήριο της ανόδου.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία αυτή είχε ο Κίραν Μακένα, ο οποίος οδήγησε την ομάδα στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, ο Βορειοϊρλανδός τεχνικός αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του την περασμένη εβδομάδα, αναγκάζοντας τη διοίκηση να αναζητήσει τον διάδοχό του.