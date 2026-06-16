Τότεναμ: Στο στόχαστρο ο Σάντρο Τονάλι

Η Τότεναμ έχει θέσει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα τον Σάντρο Τονάλι, εξετάζοντας σοβαρά την περίπτωσή του για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, σύμφωνα με το Athletic.

Όπως αναφέρεται, οι «σπερς» έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του Ιταλού μέσου, οι οποίες χαρακτηρίζονται θετικές. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επικοινωνία με την Νιούκαστλ, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων να αναμένονται σε επόμενο στάδιο, εφόσον προχωρήσει η προσωπική συμφωνία.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο φαίνεται πως είναι το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς το ποσό που θα απαιτηθεί για τη μεταγραφή θεωρείται υψηλό και αποτελεί τη βασική πρόκληση για την Τότεναμ.