· Νιουκάστλ · Τότεναμ

Τότεναμ: Στο στόχαστρο ο Σάντρο Τονάλι

Στη μεταγραφική λίστα της Τότεναμ βρίσκεται ο Ιταλός μέσος, Σάντρο Τονάλι, όπως αναφέρει το Athletic.

Τότεναμ: Στο στόχαστρο ο Σάντρο Τονάλι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Τότεναμ έχει θέσει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα τον Σάντρο Τονάλι, εξετάζοντας σοβαρά την περίπτωσή του για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, σύμφωνα με το Athletic.

Όπως αναφέρεται, οι «σπερς» έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του Ιταλού μέσου, οι οποίες χαρακτηρίζονται θετικές. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επικοινωνία με την Νιούκαστλ, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων να αναμένονται σε επόμενο στάδιο, εφόσον προχωρήσει η προσωπική συμφωνία.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο φαίνεται πως είναι το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς το ποσό που θα απαιτηθεί για τη μεταγραφή θεωρείται υψηλό και αποτελεί τη βασική πρόκληση για την Τότεναμ.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:01 ONSPORTS

Στην Ελλάδα παραμένει ο Μπογκντάνοβιτς - Στη Μύκονο με τον Μιλουτίνοφ (pic)

21:42 MUNDIAL

LIVE Γαλλία - Σενεγάλη

21:17 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Ανακοινώθηκε ο Χάρης Παρασκευόπουλος

21:06 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο

20:57 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του Γαλλία-Σενεγάλη

20:50 ΣΠΟΡ

Στην ΑΕΚ η Γεωργία Μητακίδου

20:48 ΣΠΟΡ

Πρώτος στην Οστράβα ο Καραλής που πέρασε τα 5,82 μ.

20:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τότεναμ: Στο στόχαστρο ο Σάντρο Τονάλι

20:10 EUROPA LEAGUE

Europa League: Έγινε η κλήρωση του πρώτου προκριματικού, έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του ο ΠΑΟΚ

20:02 EUROLEAGUE

Σερβία: «Πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια»

19:54 EUROLEAGUE

Σενάρια για επιστροφή Ρόλαντς Σμιτς στη Μπαρτσελόνα

19:51 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Επεισόδια στην Τάιμς Σκουέαρ πριν από την σέντρα του Αργεντινή-Αλγερία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας