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Ρεάλ Μαδρίτης: Αύριο η παρουσίαση του Ζοσέ Μουρίνιο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca», ο Ζοσέ Μουρίνιο καταφθάνει αύριο στην πρωτεύουσα της Ισπανίας και θα παρουσιαστεί ως νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ρεάλ Μαδρίτης: Αύριο η παρουσίαση του Ζοσέ Μουρίνιο
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Ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά την επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ στην προεδρία, επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο να βάλει τάξη στην προβληματική φέτος «βασίλισσα».

Ήδη ο διάσημος 63χρονος Πορτογάλος κόουτς κάνει τον αγωνιστικό σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν και έχει εκφράσει τις πρώτες απόψεις του για την καλοκαιρινή ενίσχυση των «μπλάνκος».

Η διοίκηση της ισπανικής ομάδας έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει αύριο στα ΜΜΕ το μεσημέρι τον Μουρίνιο, παρουσία βέβαια του Πέρεθ. Ο διάσημος κόουτς ήταν στον πάγκο της Ρεάλ το διάστημα 2010-13, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα (2011-12), ένα Κύπελλο (2010-11) και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας (2012).

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