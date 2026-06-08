Διεθνής ποδοσφαιριστής φέρεται να παρενόχλησε 14χρονη Βρετανίδα σε πολυτελές θέρετρο στην Τουρκία

Διεθνής ποδοσφαιριστής κατηγορείται ότι επιχείρησε να παρασύρει μια 14χρονη Βρετανίδα πίσω από θάμνους σε πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Τουρκία, ζητώντας της να αγκαλιαστούν, σύμφωνα με καταγγελίες της οικογένειάς της.

Όπως δήλωσε ο πατέρας της ανήλικης στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, η κόρη του ξέσπασε σε κλάματα και πανικοβλήθηκε μετά το περιστατικό, το οποίο φέρεται να σημειώθηκε ενώ βρισκόταν μόνη της στην πισίνα μαζί με τη δεκάχρονη αδελφή της.

Η οικογένεια παραθέριζε σε πεντάστερο θέρετρο στα τέλη Μαΐου, όταν διαπίστωσε ότι στο ίδιο ξενοδοχείο διέμενε εθνική ποδοσφαιρική ομάδα που προετοιμαζόταν για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αρχικά, η συνύπαρξη με τους ποδοσφαιριστές αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό από τα μέλη της οικογένειας, τα οποία αντάλλασσαν χαιρετισμούς και φωτογραφίζονταν με τους αθλητές.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, στις 24 Μαΐου η κατάσταση πήρε διαφορετική τροπή.

Ο πατέρας ανέφερε ότι βρισκόταν με άλλα μέλη της οικογένειας για να πάρουν παγωτό, αφήνοντας τα δύο κορίτσια στην πισίνα. Λίγη ώρα αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα από τη σύντροφό του, η οποία του μετέφερε ότι η 14χρονη έκλαιγε και ζητούσε να επιστρέψουν αμέσως.

Όταν έφτασαν στην πισίνα, η ανήλικη τους είπε ότι ένας ποδοσφαιριστής την είχε πλησιάσει στις ξαπλώστρες. Η ίδια, ενθουσιασμένη που συναντούσε έναν γνωστό αθλητή, του ζήτησε να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ποδοσφαιριστής πήρε το κινητό της τηλέφωνο, καταχώρισε τα στοιχεία του λογαριασμού του στο Instagram και έστειλε μήνυμα στον εαυτό του μέσω του λογαριασμού της.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι όταν η ανήλικη επιβεβαίωσε την ηλικία της, ο ποδοσφαιριστής τη χαρακτήρισε «ελκυστική» και της ζήτησε μια αγκαλιά. Όταν εκείνη αρνήθηκε, φέρεται να επέμεινε, προτείνοντάς της να μετακινηθούν πίσω από έναν φράχτη ή θάμνους «όπου δεν θα τους έβλεπε κανείς».

Η 14χρονη, σύμφωνα με την περιγραφή του πατέρα της, πανικοβλήθηκε και του είπε ότι ο πατέρας της ερχόταν προς το μέρος τους. Τότε ο ποδοσφαιριστής φέρεται να απομακρύνθηκε και να κατευθύνθηκε στην απέναντι πλευρά της πισίνας.

Ο πατέρας κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στη διεύθυνση του ξενοδοχείου. Όπως αναφέρει, αργότερα συναντήθηκε με τον προπονητή και μέλη της αποστολής της ομάδας, οι οποίοι του ζήτησαν συγγνώμη για το συμβάν.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι απαίτησε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα ουσιαστικά και να δοθούν εξηγήσεις από τον ποδοσφαιριστή, ενώ οι εκπρόσωποι της ομάδας φέρονται να τον διαβεβαίωσαν ότι ο παίκτης θα ζητούσε προσωπικά συγγνώμη και θα απομακρυνόταν από το ξενοδοχείο.

Παράλληλα, η σύντροφός του φέρεται να ήρθε σε επαφή με άλλη Βρετανίδα μητέρα που διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο. Σύμφωνα με τον πατέρα, η γυναίκα υποστήριξε ότι και η 15χρονη κόρη της είχε δεχθεί ανεπιθύμητη προσέγγιση από τον ίδιο ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, η οικογένεια αναφέρει ότι την επόμενη ημέρα διαπίστωσε πως ο παίκτης παρέμενε στο ξενοδοχείο και αρνούνταν οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η ανήλικη είχε απλώς ζητήσει να φωτογραφηθούν μαζί και δεν συνέβη τίποτα ακατάλληλο.

Ο πατέρας δήλωσε ότι ζήτησε από τη διοίκηση του ξενοδοχείου να εξετάσει υλικό από κάμερες ασφαλείας, όμως ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο οπτικό υλικό που να τεκμηριώνει το περιστατικό. Όπως του μεταφέρθηκε, επρόκειτο ουσιαστικά για τον λόγο της ανήλικης απέναντι στον λόγο του ποδοσφαιριστή.

Η οικογένεια αναφέρει επίσης ότι το ξενοδοχείο την παρέπεμψε στις αστυνομικές αρχές εφόσον επιθυμούσε να προχωρήσει επίσημα την υπόθεση.

Μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία, ο πατέρας δήλωσε ότι επικοινώνησε με τις τουρκικές αρχές και με τον τοπικό βουλευτή της περιοχής του, εκφράζοντας τις ανησυχίες του για τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, κατηγορεί τη διοίκηση του ξενοδοχείου ότι δεν αντιμετώπισε την καταγγελία με τη δέουσα σοβαρότητα.

«Είχα την αίσθηση ότι το ξενοδοχείο έδινε προτεραιότητα στην ομάδα. Λόγω του προφίλ των ποδοσφαιριστών, φαινόταν σαν να αντιμετωπίζονταν διαφορετικά από τους υπόλοιπους πελάτες», δήλωσε.

Ο ίδιος εξέφρασε ακόμη τον φόβο ότι ο παίκτης θα μπορούσε να προσεγγίσει και άλλα ανήλικα παιδιά που διέμεναν στο ξενοδοχείο.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο ποδοσφαιρικός σύλλογος του αθλητή ούτε το ξενοδοχείο έχουν προβεί σε δημόσιο σχόλιο για την υπόθεση.

Πηγή: dailymail