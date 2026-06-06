Μπεσίκτας: Ανακοινώθηκε ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο

Ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και η παρουσίασή του συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε η Μπεσίκτας. Μάλιστα, στο φινάλε του VIDEO ο Ιταλιάνο απευθύνεται στους φίλους της ομάδας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Forza Μπεσίκτας».

Ο Ιταλός προπονητής εξαργύρωσε τις εξαιρετικές σεζόν που πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο του ιταλικού ποδοσφαίρου. Στη Φιορεντίνα οδήγησε τους «βιόλα» σε δύο συνεχόμενους τελικούς του Conference League, ενώ στην Μπολόνια πανηγύρισε την κατάκτηση του Coppa Italia, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ανοδική πορεία της καριέρας του.

Σύμφωνα με όσα είχαν αποκαλύψει ιταλικά δημοσιεύματα πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι ετήσιες αποδοχές του Ιταλιάνο θα ανέρχονται στα 6 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές του τουρκικού πρωταθλήματος.