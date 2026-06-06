· Μπεσίκτας

Μπεσίκτας: Ανακοινώθηκε ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο

Η Μπεσίκτας γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βιτσέντζο Ιταλιάνο.

Μπεσίκτας: Ανακοινώθηκε ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και η παρουσίασή του συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε η Μπεσίκτας. Μάλιστα, στο φινάλε του VIDEO ο Ιταλιάνο απευθύνεται στους φίλους της ομάδας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Forza Μπεσίκτας».

Ο Ιταλός προπονητής εξαργύρωσε τις εξαιρετικές σεζόν που πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο του ιταλικού ποδοσφαίρου. Στη Φιορεντίνα οδήγησε τους «βιόλα» σε δύο συνεχόμενους τελικούς του Conference League, ενώ στην Μπολόνια πανηγύρισε την κατάκτηση του Coppa Italia, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ανοδική πορεία της καριέρας του.

Σύμφωνα με όσα είχαν αποκαλύψει ιταλικά δημοσιεύματα πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι ετήσιες αποδοχές του Ιταλιάνο θα ανέρχονται στα 6 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές του τουρκικού πρωταθλήματος.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:00 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε σειρά από διοικητικές αλλαγές - Επιστρέφει ο Λέο Μάτος

20:39 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Ενίσχυση στα άκρα με την Αθανασία Φακοπουλίδου

20:15 NBA

NBA: Σενάρια ανταλλαγής του Σαμπόνις

20:06 SUPER LEAGUE 2

Αποχωρεί από την προεδρία της ΑΣΑ ο Δημήτρης Παπαδημητρίου

20:04 GREEK BASKET LEAGUE

Τρομερός και στο τένις ο Χέιζ Ντέιβις: Νίκησε Σορτς και Καλάθη (vid)

20:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία Κ19 - Ελλάδα Κ19 0-0: «Ζωντανή» για παραμονή στη League A

19:49 AUTO MOTO

Φόρμουλα 1: Πήρε στην εκπνοή την pole position στο Μονακό ο Αντονέλι

19:32 ΣΠΟΡ

Πανιώνιος: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ριστίτσεβιτς

19:23 SUPER LEAGUE

Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μπάλσα Πόποβιτς - Με αυτό το ποσό τον παραχωρεί ο Ερυθρός Αστέρας

19:05 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR για Μπαρτζώκα: «Χαίρει ιδιότυπης ασυλίας, η οποία θα πρέπει να τελειώσει άμεσα»

18:59 MUNDIAL

Ανησυχία στην Παραγουάη: Τραυματίστηκε και χάνει το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ ο Χούλιο Ενσίσο

18:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Αυτό που ζήσαμε φέτος μας κάνει πιο σκληρούς και ανθεκτικούς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας