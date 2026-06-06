Χρήστος Τζόλης: Πρόταση 35 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Φενέρμπαχτσε για τον Έλληνα εξτρέμ!

Οι μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον Χρήστο Τζόλη συνεχίζονται με έντονο ενδιαφέρον, καθώς νέο δημοσίευμα από το Βέλγιο φέρνει στο προσκήνιο μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον του Έλληνα διεθνή.

Η Κλαμπ Μπριζ βρίσκεται σε περίοδο έντονης κινητικότητας, έχοντας ήδη αποχαιρετήσει τον Στάνκοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στην Ίντερ μέσω ενεργοποίησης όρου επαναγοράς, ενώ παράλληλα δέχεται πίεση και για άλλες σημαντικές περιπτώσεις του ρόστερ της. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παραμένει στραμμένο στον Τζόλη, ο οποίος αποτελεί βασικό «γρανάζι» της ομάδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Voetbal24», η Φενέρμπαχτσε έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του 24χρονου εξτρέμ και φέρεται να ετοιμάζει πρόταση που αγγίζει τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει ρεκόρ για τον τουρκικό σύλλογο, καθώς δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν ανάλογη επένδυση για ποδοσφαιριστή.

Παρά το μεγάλο οικονομικό μέγεθος της πρότασης, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Από τη μία πλευρά, η Κλαμπ Μπριζ εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει κάθε ενδεχόμενο, εφόσον ικανοποιηθούν οι οικονομικές της απαιτήσεις, δεδομένης της αξίας και της εξέλιξης του ποδοσφαιριστή της.

Από την άλλη, καθοριστικός παράγοντας θα είναι και η στάση του ίδιου του Τζόλη. Ο Έλληνας εξτρέμ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και φέρεται να βάζει σε προτεραιότητα τη μετακίνηση σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στοιχείο που δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την προοπτική της Τουρκίας.

Έτσι, παρότι η Φενέρμπαχτσε εμφανίζεται έτοιμη για μια μεγάλη οικονομική υπέρβαση, το μέλλον του Τζόλη παραμένει ανοιχτό και θα κριθεί τόσο από τις διαπραγματεύσεις των συλλόγων όσο και από την τελική επιλογή του ποδοσφαιριστή.