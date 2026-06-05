Έταξε... Τζόλη αν εκλεγεί υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε ο Χακάν Σαφί

Η Κλαμπ Μπριζ επανήλθε στον «θρόνο» της Jupiler Pro League κατακτώντας το φετινό τίτλο, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη.

Ο Ελληνας διεθνής εξτρέμ ήταν σε όλα τα ματς των playoffs μακράν ο κορυφαίος σε απόδοση παίκτης της ομάδας του και δικαιολογημένα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος.

Ο 24χρονος άσος, που έχει πολλές προτάσεις από Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία, είχε φέτος μια καταπληκτική σεζόν, την καλύτερη μέχρι τώρα στην καριέρα του, με 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 ματς με την Μπριζ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Πάντως ο Ελληνας διεθνής εξτρέμ παίζει ρόλο και στις εκλογές της Φενέρμπαχτσε, καθώς ο υποψήφιος Χακάν Σαφί υπόσχεται την απόκτηση του αν τελικά εκλεγεί πρόεδρος!

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της γειτονικής χώρας ο Σαφί προσπάθησε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου της τουρκικής ομάδας, καθώς υποσχέθηκε δημόσια πως εφόσον εκλεγεί στην προεδρία, θα προχωρήσει στην απόκτηση του.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του το κόστος της μεταγραφής του Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ θα φτάσει στα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχει δηλώσει πως έχει ήδη έχει κλείσει τον Λουίς Σουάρες από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Οι εκλογές στην Φενέρμπαχτσε είναι προγραμματισμένες για μεθαύριο (7/6).