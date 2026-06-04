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Σουηδία – Ελλάδα: Με Τετέι, Παυλίδη και τριάδα στην άμυνα η Εθνική

Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το σύστημα που αναμένεται να χρησιμοποιήσει στο φιλικό παιχνίδι Σουηδία – Ελλάδα.

Βαγγέλης Πάτας

Σουηδία – Ελλάδα: Με Τετέι, Παυλίδη και τριάδα στην άμυνα η Εθνική
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Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε προαναγγείλει στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με τη Σουηδία ότι θα προχωρήσει σε δοκιμές προσώπων και σχηματισμών.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός φαίνεται πως υλοποιεί τα πλάνα του, επιλέγοντας διάταξη με τρεις αμυντικούς για το παιχνίδι απέναντι στους Σκανδιναβούς.

Με βάση τη διάταξη που έχει δηλωθεί στην UEFA, η Εθνική Ελλάδας αναμένεται να παραταχθεί με σύστημα 3-5-2.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Τζολάκης, ενώ την αμυντική τριάδα θα αποτελέσουν οι Ρέτσος, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης, με τον πρώτο να αγωνίζεται στα δεξιά και τον δεύτερο στα αριστερά της άμυνας. Στις πτέρυγες θα κινούνται οι Ρότα και Τσιμίκας, ως δεξιός και αριστερός μπακ-χαφ αντίστοιχα.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης, ενώ ο Τζόλης θα έχει πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από το επιθετικό δίδυμο των Παυλίδη και Τετέι.

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