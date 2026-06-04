Τέλος εποχής στη Νάπολι: Αποχώρησε ο Αντόνιο Κόντε

Η Νάπολι ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αντόνιο Κόντε, με τις δύο πλευρές να λύνουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης περιόδου για τον ιταλικό σύλλογο.

Οι «παρτενοπέι» ευχαρίστησαν τον έμπειρο τεχνικό για την προσφορά του στην ομάδα, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στην επιστροφή της Νάπολι στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Ο Αντόνιο Κόντε ανέλαβε τα ηνία της ομάδας το καλοκαίρι του 2024 και κατάφερε άμεσα να αφήσει το στίγμα του. Στην πρώτη του κιόλας σεζόν οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του τέταρτου πρωταθλήματος Serie A στην ιστορία της.

Η επιτυχία αυτή συνοδεύτηκε και από έναν ακόμη τίτλο, καθώς τον Δεκέμβριο του 2025 η Νάπολι κατέκτησε το Supercoppa, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της πρόοδο υπό την καθοδήγηση του Ιταλού προπονητή.

Η ανακοίνωση της Νάπολι:

«Η Νάπολι ανακοινώνει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τον Αντόνιο Κόντε και το επιτελείο του για τον χωρισμό των δρόμων τους πριν από τη λήξη των συμβολαίων τους. Κατά τη διάρκεια των δύο σεζόν που ήταν επικεφαλής, ο Κόντε οδήγησε την Νάπολι στην κατάκτηση του τέταρτου πρωταθλήματος στις 23 Μαΐου 2025 και του ιταλικού Super Cup στις 22 Δεκεμβρίου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον προπονητή και την ομάδα του για την εξαιρετική τους δουλειά. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον και τις επόμενες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στην καριέρα τους. Ευχαριστούμε μίστερ».