Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοι

Λίγες ώρες πριν από τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας με τη Σουηδία, το Allwyn Game Time φιλοξενεί τον Παναγιώτη Ρέτσο σε μια συνέντευξη με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις εντός και εκτός γηπέδων.

Ο διεθνής αμυντικός και αρχηγός του Ολυμπιακού αναφέρει τι πρέπει να κάνει η Εθνική Ομάδα για να επιστρέψει σε τελικά μεγάλης διοργάνωσης. Εκφράζει την πίστη του σε αυτή την ομάδα χαρακτηρίζοντάς της ως μία από τις καλύτερες Εθνικές.

Μιλάει για το αυριανό φιλικό παιχνίδι με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη και τονίζει ότι η Εθνική Ομάδα μπορεί να πάρει τη νίκη.

Στέκεται ιδιαίτερα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον οποίο χαρακτηρίζει «έξυπνο προπονητή» με έμφαση στη λεπτομέρεια και επισημαίνει ότι του αξίζει μία πρόκριση σε τελικά μεγάλης διοργάνωσης.

Αναφέρεται στους πιο απαιτητικούς αντιπάλους που έχει αντιμετωπίσει με την Εθνική Ομάδα και τον Ολυμπιακό, ξεχωρίζοντας τους Βινίσιους Ζούνιορ, Κιλιάν Εμπαπέ και Άριεν Ρόμπεν και δημιουργεί τη δική του πεντάδα με τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς όλων των εποχών.

Λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Παναγιώτης Ρέτσος ξεχωρίζει τις 3 ομάδες που είναι φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και τον πιθανό πρώτο σκόρερ.

Τέλος, αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις του πίσω από φωτογραφίες-σταθμούς της ποδοσφαιρικής του διαδρομής, από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την καθιέρωσή του.

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