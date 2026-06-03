Αλαφούζος: «Ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του και μόνος του με το νέο γήπεδο»

Στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του ΣΚΑΪ, Prime Time, για το «Απόστολος Νικολαΐδης», αποκαλύφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου, σε συνεργασία με το «αρχιτεκτονικό γραφείο Κούρκουλας», για την ανάπλαση της ιστορικής Λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφισης ολόκληρου!

Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται η διατήρηση των δύο πετάλων και της εξέδρας επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκου εντός των γραμμών του γηπέδου, αλλά και γήπεδα κάτω από τις εξέδρες, όπως μπάσκετ και κολυμβητήριο. Φυσικά, η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και τον Δήμο Αθηναίων και μένει να φανεί αν θα προχωρήσει, κάτι που θα ήταν ιδανικό ως σενάριο, καθώς η Λεωφόρος θα διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ως ιστορικό μνημείο της Αθήνας, σε συνδυασμό με ένα πανέμορφο πάρκο στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε αρχικά για τον Βοτανικό: «Θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και σύγχρονο γήπεδο. Με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας και με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο δεν μπορεί να αντιγράψει κανείς άλλος: Ότι από μεγάλο μέρος θα φαίνεται η Ακρόπολη!

Ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει σταδιακά, μετά το γήπεδο. Θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του και μόνος του. Μαζί με το Κορωπί, που είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο προπονητικό κέντρο, ο Παναθηναϊκός θα έχει και γήπεδο και προπονητικό κέντρο για πάντα».

Στη συνέχεια οι άνθρωποι του αρχιτεκτονικού γραφείου ανέλυσαν την πρόταση:

«Το γήπεδο πρέπει να είναι ένα στοιχείο μνήμης της πόλης και από κλειστό κιβώτιο να γίνει ανοιχτό πρόπυλο για να πάμε στον Λυκαβηττό. Αυτή είναι η πρόταση που κάνουμε ως γραφείο για την τροποποίηση του κτιρίου, θεωρώντας το υψίστης σημασίας στοιχείο μνήμης της Αθήνας.

Κρατάμε τα δύο πέταλα, τη Θύρα 13 και το πέταλο προς την Κυριακού, αλλά και την πρώτη κερκίδα της Αλεξάνδρας, που δημιουργεί ένα σαφές όριο, γιατί το γήπεδο είναι μπροστά σε μεγάλο δρόμο και έτσι χρειαζόμαστε ένα όριο, οπτικό και ακουστικό, που να απομονώνει το πάρκο. Επίσης, κόψαμε κάποιες κερκίδες και έχουμε περάσματα προς το πάρκο. Από την άλλη, είναι ανοιχτό και βλέπουμε τον Λυκαβηττό. Θα υπάρχουν ανοιχτοί χώροι άθλησης.

Θα είναι κρίμα να γκρεμιστεί. Γκρεμίζοντας την κερκίδα προς τον Λυκαβηττό και διατηρώντας τις άλλες δύο, το μέτωπο προς την Αλεξάνδρας, προτείνουμε να γίνουν καταστήματα.

Οι άλλες δύο πλευρικές κερκίδες, ανοίγουν από την κάτω μεριά, αποκαλύπτουν μπάσκετ και πισίνα και θέλουμε να αποδοθούν στα παιδιά των Αμπελοκήπων ως ανοιχτοί χώροι».