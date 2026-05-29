«Ο Δουβίκας πιο βελτιωμένος και πιο υποτιμημένος ποδοσφαιριστής της Serie A»

Εξαιρετική χρονιά πραγματοποίησε ο Τάσος Δουβίκας με τη φανέλα της Κόμο τη φετινή σεζόν, αποτελώντας έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Serie A.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός, υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας, αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ του ιταλικού πρωταθλήματος και συνέβαλε καθοριστικά στην ιστορική πρόκριση της Κόμο στο Champions League.

Ο 26χρονος φορ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 44 συμμετοχές, 17 γκολ (14 εκ των οποίων στη Serie A) και 3 ασίστ, κερδίζοντας την αναγνώριση του ιταλικού μέσου «Ultimo Uomo», το οποίο τον βράβευσε ως τον πιο βελτιωμένο αλλά και τον πιο υποτιμημένο ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος.

Στο αφιέρωμά τους, οι Ιταλοί αποθέωσαν τον Δουβίκα, κάνοντας λόγο για έναν ποδοσφαιριστή που ξεχωρίζει για την ταπεινότητα, τη σκληρή δουλειά και τον χαρακτήρα του, τονίζοντας παράλληλα πως εκφράζει συνεχώς την ευγνωμοσύνη του προς τον προπονητή και τους συμπαίκτες του.

Το αφιέρωμα αναφέρει:

«Σήμερα φαίνεται απίθανο να επαναλάβει τις ίδιες επιδόσεις, έχοντας να αγωνιστεί και στο Champions League, αλλά το ίδιο θεωρούσαμε και πριν έναν χρόνο. Μέχρι τα επόμενα βραβεία, ποιος ξέρει, ίσως αναγκαστούμε να εξηγήσουμε ξανά πώς ο Τάσος Δουβίκας κατάφερε να μας εκπλήξει».