Premier League: Ένα φινάλε γεμάτο συγκινήσεις

Η τελευταία αγωνιστική της Premier League χάρισε έντονες συγκινήσεις και δραματικές εξελίξεις, με την Μάντσεστερ Σίτι να αποχαιρετά τους Πεπ Γκουαρδιόλα και Μπερνάρντο Σίλβα σε μια φορτισμένη βραδιά στο «Έτιχαντ», τον Σαλάχ να αγωνίζεται για τελευταία φορά με τη φανέλα της Λίβερπουλ, την Τότεναμ να εξασφαλίζει την παραμονή της και την Γουέστ Χαμ να υποβιβάζεται.

Συγκίνηση στο «Έτιχαντ»

Όλα τα βλέμματα στράφηκαν στο «Έτιχαντ», εκεί όπου οι Πεπ Γκουαρδιόλα και Μπερνάρντο Σίλβα αποχαιρέτησαν την Μάντσεστερ Σίτι, κλείνοντας έναν ιστορικό κύκλο γεμάτο τίτλους και επιτυχίες.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με τον κόσμο της Σίτι να αποθεώνει δύο από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση.

Ωστόσο, το ιδανικό φινάλε δεν ήρθε ποτέ για τους «Πολίτες». Η Άστον Βίλα πέρασε νικηφόρα με 2-1 από το Μάντσεστερ με ανατροπή, χαλώντας τη γιορτή στο τελευταίο παιχνίδι των δύο θρύλων με τη γαλάζια φανέλα.

Δάκρυα και στο «Άνφιλντ»

Ανάλογες στιγμές εκτυλίχθηκαν και στο «Άνφιλντ», όπου ο Μοχάμεντ Σαλάχ φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Ο Αιγύπτιος σταρ αποχώρησε συγκινημένος κατά την αλλαγή του, στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα, κοίταξε τις εξέδρες και φίλησε το χορτάρι του γηπέδου, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ δεν κατάφερε να συνδυάσει το αντίο του Σαλάχ με νίκη, καθώς έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Μπρέντφορντ, αποτέλεσμα που άφησε τις «μέλισσες» εκτός ευρωπαϊκών θέσεων λόγω ισοβαθμίας.

Η Τότεναμ σώθηκε, η Γουέστ Χαμ υποβιβάστηκε

Την ίδια ώρα, η Τότεναμ απέφυγε ένα ιστορικό κάζο, επικρατώντας 1-0 της Έβερτον και εξασφαλίζοντας την παραμονή της στην κατηγορία.

Αντίθετα, η Γουέστ Χαμ του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου δεν κατάφερε να σωθεί. Παρά τη νίκη με 3-0 απέναντι στη Λιντς, τα υπόλοιπα αποτελέσματα δεν ήταν ευνοϊκά και τα «σφυριά» αποχαιρέτησαν την Premier League.

Το παραμύθι της Σάντερλαντ

Η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς ήρθε από τη Σάντερλαντ. Η νεοφώτιστη ομάδα ολοκλήρωσε μια ονειρική σεζόν επικρατώντας 2-1 της Τσέλσι.

Με τη νίκη αυτή, η Σάντερλαντ όχι μόνο άφησε την Τσέλσι εκτός Ευρώπης, αλλά εξασφάλισε και η ίδια την παρουσία της στο Europa League, γράφοντας ένα από τα πιο όμορφα ποδοσφαιρικά παραμύθια της χρονιάς.

Η Άρσεναλ έκλεισε τη σεζόν με νίκη απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας

Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ ολοκλήρωσε ιδανικά τη φετινή της πορεία στην Premier League, επικρατώντας 2-1 της Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχαρστ Παρκ». Τα γκολ των Γκαμπριέλ Ζεσούς και Μαντουέκε χάρισαν τη νίκη στους «κανονιέρηδες», οι οποίοι έκλεισαν τη χρονιά με τον τίτλο και πανηγυρική ατμόσφαιρα, ενώ η Κρίσταλ Πάλας μείωσε στο τέλος με τον Ματετά χωρίς να καταφέρει να αποφύγει την ήττα.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Γουέστ Χαμ – Λιντς 3-0

Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ 1-2

Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ 1-1

Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα 1-2

Μπέρνλι – Γουλβς 1-1

Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-3

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπόρνμουθ 1-1

Σάντερλαντ – Τσέλσι 2-1

Τότεναμ – Έβερτον 1-0

Φούλαμ – Νιούκαστλ 2-0

Η βαθμολογία της Premier League μετά την τελευταία αγωνιστική: