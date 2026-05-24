ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Κατέκτησε και το Κύπελλο στα 100 χρόνια του ο «Δικέφαλος»
Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, σε μια αναμέτρηση όπου επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και ολοκλήρωσε ιδανικά τη σεζόν, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια του συλλόγου αήττητος και νταμπλούχος.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Αστέρα να απειλεί πρώτος, μόλις στο 3’, με άστοχο συρτό σουτ της Γκατσανίτσα. Στο 12’ η Μπράμε δοκίμασε ένα σουτ εκτός ισορροπίας, χωρίς να ανησυχήσει τη Νόιχαους.
Στο 22’ η Αντρέεφσκα επιχείρησε σουτ μέσα από την περιοχή, όμως δεν βρήκε στόχο. Δύο λεπτά αργότερα ήρθε η καλύτερη στιγμή για τον Αστέρα, όταν η Γούλα εκτέλεσε απευθείας φάουλ με δύναμη, αλλά η Νόιχαους απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ.
Στο 30’ η Γιαννακά προσπάθησε από μακριά, με τη Γρηγοριάδου να μπλοκάρει σταθερά. Η Μήτκου εκτέλεσε φάουλ και η Γκούνη με εξαιρετική κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 33’. Ο Αστέρας Τρίπολης άγγιξε την ισοφάριση στο 45’, αλλά η Μπράμε αστόχησε με κεφαλιά μετά από σέντρα της Τζαφέρη.
Στο 50’ ο ΠΑΟΚ είχε μεγάλη ευκαιρία να «κλειδώσει» το ματς, όμως η Αντρέεφσκα με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Ο Αστέρας απάντησε στο 66’, όταν η Σπυριδωνίδου βγήκε στην κόντρα, μπήκε στην περιοχή και με δυνατό σουτ επίσης σημάδεψε το δοκάρι.
Στο 76’ ο ΠΑΟΚ είχε διπλή τεράστια ευκαιρία. Μετά από κόρνερ της Μήτκου, η Προξένου έδιωξε πάνω στη γραμμή, ενώ το εξ επαφής σουτ της Τζούρτζεβιτς απομακρύνθηκε από τη Γούλα. Στο 86’ ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» τη νίκη και το νταμπλ. Η Γκατσανίτσα έκανε κούρσα από δεξιά και γύρισε παράλληλα, με την Τζούρτζεβιτς να εκτελεί για το τελικό 2-0.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΠΑΟΚ: Νόιχαους, Γκούνη, Γουίχι (83' Κιουξερίδου), Λόπις, Γιαννακά, Μήτκου, Στίγκλμαϊρ, Αργυρίου (71' Αργυρίου), Δρακογιαννάκη (83' Βαρδαλή), Γκακανίτσα, Αντρέεφσκα (90' Γιοβάνη)
Αστέρας Τρίπολης: Γρηγοριάδου, Γκάτσου, Κάστανον, Προξένου, Μπράμε, Σπυριδωνίδου (78' Μελισσού), Μεντόσα (83' Δαφέρμου), Γούλα, Τζαφέρη (59' Μιχαήλ), Πίτσιου (59' Μπατσέλι), Γεωργαντζή