ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Κατέκτησε και το Κύπελλο στα 100 χρόνια του ο «Δικέφαλος»

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Αστέρα να απειλεί πρώτος, μόλις στο 3’, με άστοχο συρτό σουτ της Γκατσανίτσα. Στο 12’ η Μπράμε δοκίμασε ένα σουτ εκτός ισορροπίας, χωρίς να ανησυχήσει τη Νόιχαους.

Στο 22’ η Αντρέεφσκα επιχείρησε σουτ μέσα από την περιοχή, όμως δεν βρήκε στόχο. Δύο λεπτά αργότερα ήρθε η καλύτερη στιγμή για τον Αστέρα, όταν η Γούλα εκτέλεσε απευθείας φάουλ με δύναμη, αλλά η Νόιχαους απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ.

Στο 30’ η Γιαννακά προσπάθησε από μακριά, με τη Γρηγοριάδου να μπλοκάρει σταθερά. Η Μήτκου εκτέλεσε φάουλ και η Γκούνη με εξαιρετική κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 33’. Ο Αστέρας Τρίπολης άγγιξε την ισοφάριση στο 45’, αλλά η Μπράμε αστόχησε με κεφαλιά μετά από σέντρα της Τζαφέρη.

Στο 50’ ο ΠΑΟΚ είχε μεγάλη ευκαιρία να «κλειδώσει» το ματς, όμως η Αντρέεφσκα με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Ο Αστέρας απάντησε στο 66’, όταν η Σπυριδωνίδου βγήκε στην κόντρα, μπήκε στην περιοχή και με δυνατό σουτ επίσης σημάδεψε το δοκάρι.

Στο 76’ ο ΠΑΟΚ είχε διπλή τεράστια ευκαιρία. Μετά από κόρνερ της Μήτκου, η Προξένου έδιωξε πάνω στη γραμμή, ενώ το εξ επαφής σουτ της Τζούρτζεβιτς απομακρύνθηκε από τη Γούλα. Στο 86’ ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» τη νίκη και το νταμπλ. Η Γκατσανίτσα έκανε κούρσα από δεξιά και γύρισε παράλληλα, με την Τζούρτζεβιτς να εκτελεί για το τελικό 2-0.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ: Νόιχαους, Γκούνη, Γουίχι (83' Κιουξερίδου), Λόπις, Γιαννακά, Μήτκου, Στίγκλμαϊρ, Αργυρίου (71' Αργυρίου), Δρακογιαννάκη (83' Βαρδαλή), Γκακανίτσα, Αντρέεφσκα (90' Γιοβάνη)

Αστέρας Τρίπολης: Γρηγοριάδου, Γκάτσου, Κάστανον, Προξένου, Μπράμε, Σπυριδωνίδου (78' Μελισσού), Μεντόσα (83' Δαφέρμου), Γούλα, Τζαφέρη (59' Μιχαήλ), Πίτσιου (59' Μπατσέλι), Γεωργαντζή