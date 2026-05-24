Ανανεώνει με την Πογκόν ο Λεονάρντο Κούτρης

Κάτοικος Πολωνίας θα παραμείνει ο Λεονάρντο Κούτρης, με δημοσίευμα να αναφέρει πως ο Έλληνας φουλ-μπακ θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Πογκόν.

Τη φανέλα της Πόγκον Στσέτσιν θα συνεχίσει να φορά ο Λεονάρντο Κούτρης, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα «goal.pl».

Ο 30χρονος Έλληνας αριστερός μπακ έχει διαγράψει μέχρι στιγμής τρεις σεζόν στην ομάδα της Πολωνίας, στην οποία μετακόμισε μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.

Στο διάστημα αυτό έχει εξελιχθεί σε βασικότατο στέλεχος του συλλόγου, έχοντας καταγράψει 133 εμφανίσεις με απολογισμό 4 γκολ και 12 ασίστ.

Οι εξαιρετικές και σταθερές του εμφανίσεις έπεισαν τους διοικούντες την Πόγκον να κινηθούν άμεσα για την επέκταση της συνεργασίας τους, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται μια ανάσα από την οριστική συμφωνία για την παραμονή του.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με επιτυχία σε Εργοτέλη, ΠΑΣ Γιάννινα και Ολυμπιακό, ενώ έχει δοκιμαστεί και σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα φορώντας τις φανέλες της Μαγιόρκα στην Ισπανία και της Φορτούνα Ντίσελντορφ στη Γερμανία.

